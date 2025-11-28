Lanza La Original Banda El Limón su EP ‘El Legado Continúa’

La agrupación ofreció una presentación vibrante, emotiva y llena de nostalgia, recibiendo múltiples ovaciones por parte de miles de seguidores que abarrotaron el recinto para celebrar su legado.

﻿El estreno llega en un momento inmejorable: apenas hace unas horas, La Original hizo historia al conquistar la Arena Ciudad de México con un concierto inolvidable como parte de su celebración por 60 años de trayectoria.

La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga celebra seis décadas de historia musical con el lanzamiento de su esperado EP conmemorativo El Legado Continúa , un Extended Play que reafirma la vigencia, el estilo y la fuerza de una de las agrupaciones más queridas y emblemáticas del regional mexicano.

Uno de los capítulos más memorables de la noche ocurrió cuando la banda compartió escenario con sus exvocalistas Israel Valdez, Toño Lizárraga y Lorenzo Méndez, quienes revivieron junto a sus compañeros grandes éxitos, anécdotas y momentos que marcaron época.

La audiencia respondió con un entusiasmo total, coreando cada canción y reafirmando por qué La Original Banda El Limón de Slavador Lizárraga continúa siendo un pilar indiscutible de la música mexicana.﻿

La celebración también incluyó actuaciones especiales de invitados de lujo. Comunidad Musical interpretó a dueto el tema Sobre Todas Las Cosas, mientras que Fernando Corona hizo lo propio con su colaboración Alma Gemela. Asimismo El Abelito encendió el escenario con el corrido de Laurita Garza y puso a todos a bailar con el tema Ojitos Mentirosos.

El EP El Legado Continúa presenta como focus track El Amor de Mi Vida, una composición de Ramón Maldonado junto a Julio César Maldonado Ozuna, hermano del vocalista de La Original. Este tema encabeza un compilado que reúne colaboraciones destacadas y cortes ya posicionados entre los favoritos del público, como Enamorado (interpretado por Manuel Ávila), Traguitos de Licor (a dueto con Julio Preciado), La Raza Más Chida (junto a Alex Lora, de El Tri), La Vida Es Corta (escrita por Víctor Noriega, vocalista de la banda), Sergio el Bailador, un explosivo feat. con Grupo Bronco, renovado con un sonido fresco, letra vibrante y un tempo más acelerado que invita a bailar desde el primer compás.

Con este EP, La Original Banda El Limón confirma que su historia sigue escribiéndose con fuerza, innovación y un profundo amor por su público. El legado continúa...y promete muchos capítulos más.0