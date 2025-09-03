$!Lanza Lady Gaga el video oficial de ‘The Dead Dance’, grabado Xochimilco

Lady Gaga sorprendió a sus seguidores con el estreno del videoclip de The Dead Dance, dirigido por el cineasta Tim Burton y grabado en la enigmática Isla de las Muñecas, ubicada en los canales de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. El lanzamiento coincide con la aparición especial de la cantante en la segunda temporada de la serie Wednesday (Merlina), disponible en Netflix. El video inicia con Gaga recostada contra un muro rodeada de muñecas antiguas, una imagen que evoca el estilo gótico de Burton. Posteriormente, la cantante interpreta su coreografía mientras las muñecas cobran vida, acompañada de bailarines enmascarados bajo un ambiente que transita del día a la noche, manteniendo la estética lúgubre y fantástica que caracteriza al director.

El estreno del videoclip ocurre en paralelo con la segunda parte de la temporada dos de Wednesday. Lady Gaga aparece en el episodio seis interpretando a Rosaline Rotwood, una maestra de Nevermore en la década de 1960 con habilidades psíquicas. Durante el Graveyard Gala, evento organizado por Spotify y Netflix la semana previa al estreno, Gaga confirmó la fecha de lanzamiento de su sencillo y habló sobre su experiencia en el rodaje. “Tuve un tiempo maravilloso trabajando en la temporada dos de Wednesday, incluso siendo solo una pequeña parte del show. Me encantó trabajar con Tim Burton, con Jenna y con todo el equipo, fue increíble”, señala Gaga.

La música de Gaga se integró como un elemento clave en la narrativa de la serie protagonizada por Jenna Ortega. La supervisora Jen Malone destacó en una entrevista con Tudum que se trata de un tema completamente original, detalló elimparcial.com El estreno de The Dead Dance se suma a los proyectos que Gaga desarrolla mientras continúa con su Mayhem Ball Tour, iniciado en julio en el T-Mobile Arena de Las Vegas. La artista también se presentará en la próxima entrega de los MTV Video Music Awards antes de reanudar su gira por Norteamérica y otros países. La elección de la Isla de las Muñecas como locación no es casualidad. Este espacio, situado en los canales de Xochimilco, es considerado uno de los lugares más enigmáticos de México y se ha convertido en un atractivo turístico internacional. La isla debe su nombre al centenar de muñecas colgadas en árboles y estructuras que decoran el sitio. Según la leyenda, su antiguo cuidador, Don Julián Santana Barrera, comenzó a colocar muñecas en la década de 1950 tras encontrar el cuerpo de una niña ahogada en los alrededores. Convencido de que el espíritu de la menor habitaba el lugar, colgaba muñecas para protegerse y mantenerla acompañada.

Con el tiempo, las muñecas, desgastadas por el sol y la lluvia, adquirieron un aspecto siniestro que atrajo la atención de visitantes, investigadores y medios internacionales. Hoy, la isla es vista como un espacio lleno de misterio y simbolismo, donde lo macabro y lo espiritual se entrelazan. Este escenario se alinea con la estética oscura de Tim Burton y refuerza el concepto gótico que Lady Gaga transmite en su nuevo videoclip. La colaboración entre Lady Gaga y Tim Burton no solo marca un momento destacado en la carrera de la cantante, sino que también coloca a la Isla de las Muñecas en el centro de la atención internacional