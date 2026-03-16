Lanza Laura Pausini su nuevo disco titulado ‘Yo Canto 2’

La artista italiana Laura Pausini, reconocida como la intérprete italiana más escuchada fuera de su país y una de las voces internacionales más influyentes de la música latina, ha lanzado Yo canto 2, su nuevo álbum en español disponible en todas las plataformas digitales y en formatos físicos a nivel global bajo el sello Waner Récords y Waner Música. Con este lanzamiento, la artista consolida una trayectoria de más de tres décadas marcada por su capacidad de conectar culturas, idiomas y generaciones a través de la música. La ganadora de un Grama y cuatro Latín Grama y distinguida como Latín Recorrida Academy Person of the Year 2023, ha sido también galardonada con un Golden Globe y nominada a los Premios Óscar. Además, es la primera y única artista italiana en entrar en el Billboard Hot 100 y ha sido reconocida recientemente con el Billboard Icon Award y el Global Icon Award en Billboard Women in Música.

Este nuevo trabajo supone la evolución natural de Yo Canto (2006), y llega un mes después de la publicación de IO Canto 2, ampliando ahora su homenaje a grandes compositores de habla hispana, españoles y latinoamericanos, que han marcado generaciones. Yo Canto 2 se posiciona como la continuación directa del espíritu que definió el primer Yo Canto, un álbum que supuso un punto de inflexión en la carrera de la artista al reinterpretar canciones que marcaron su crecimiento musical y personal. Dos décadas después, Laura retoma ese concepto desde una perspectiva más madura, ampliando el homenaje a todo el universo musical que ha acompañado su carrera en el mundo hispano, reafirmando su identidad como una de las voces internacionales más influyentes de la música latina y su compromiso con la música.

“El segundo capítulo de Yo canto llega veinte años después del primero y esta vez, dedicado a algunas de las canciones que más he amado de artistas españoles, latinoamericanos y americanos. Son veinte años en los que hemos cambiado, crecido y vuelto a enamorar de la música. Hoy, igual que en aquel momento, mi única motivación y razón para rendir tributo a una canción, a su autor o a quien la interpreta es el amor. “Cantando para poner la música como protagonista, para convertirme en la voz de un sentimiento poderoso. Lo hacemos por una razón visceral y verdadera: defender lo que creemos. En este álbum, me siento como Juana de arco sin armadura pero con un micrófono en la mano. Porque cuando la música me llama, yo respondo”, señaló la cantante.

Laura Pausini rinde homenaje a autores y artistas esenciales como Mecano, Gloria Estefan, Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz, Shakira, entre otros.