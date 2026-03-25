$!Lanza Laura Pausini su propia versión de ‘Antología’ y Shakira reacciona

La conexión entre Shakira y Laura Pausini volvió a hacerse evidente, esta vez a través de la música. La intérprete italiana sorprendió al incluir una nueva versión de Antología en su álbum Yo Canto 2, reavivando uno de los temas más representativos de la artista colombiana. La canción, que marcó una etapa importante en la carrera de Shakira, cobra una nueva vida, demostrando su vigencia y la capacidad de seguir conectando con distintas generaciones. La reinterpretación de “Antología” no solo apela a la nostalgia, sino que también confirma la admiración que Laura Pausini ha mostrado por Shakira a lo largo de los años. La respuesta de la intérprete colombiana no tardó en llegar. La artista reaccionó con entusiasmo, dejando ver el cariño y respeto que mantiene hacia su colega italiana, detalla quien.com.

Fue a través de sus Instagram donde Shakira reaccionó al escuchar el tema en la voz de Laura. “¡Laura, estás tan y tan bella! ¡Por dentro y por fuera! Gracias por este honor que me haces, ¡tu voz en Antología es sublime! ¡Latinoamérica te ama y yo incluida! ¡Te llamo por privado!”, escribió la intérprete junto a una foto de la portada del álbum. El cover no surgió de manera espontánea, Laura Pausini reveló que, antes de grabar la canción, su equipo se puso en contacto con el equipo de Shakira para compartirle la idea y la respuesta fue positiva. Shakira pospuso “hasta nuevo aviso” los dos conciertos que tenía programados el próximo mes en Bombay y Nueva Delhi, debido a las tensiones geopolíticas en la región.