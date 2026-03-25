$!Lanza Laura Pausini su propia versión de ‘Antología’ y Shakira reacciona

La conexión entre Shakira y Laura Pausini volvió a hacerse evidente, esta vez a través de la música. La intérprete italiana sorprendió al incluir una nueva versión de Antología en su álbum Yo Canto 2, reavivando uno de los temas más representativos de la artista colombiana.
La canción, que marcó una etapa importante en la carrera de Shakira, cobra una nueva vida, demostrando su vigencia y la capacidad de seguir conectando con distintas generaciones.
La reinterpretación de “Antología” no solo apela a la nostalgia, sino que también confirma la admiración que Laura Pausini ha mostrado por Shakira a lo largo de los años. La respuesta de la intérprete colombiana no tardó en llegar.
La artista reaccionó con entusiasmo, dejando ver el cariño y respeto que mantiene hacia su colega italiana, detalla quien.com.
Fue a través de sus Instagram donde Shakira reaccionó al escuchar el tema en la voz de Laura. “¡Laura, estás tan y tan bella! ¡Por dentro y por fuera! Gracias por este honor que me haces, ¡tu voz en Antología es sublime! ¡Latinoamérica te ama y yo incluida! ¡Te llamo por privado!”, escribió la intérprete junto a una foto de la portada del álbum.
El cover no surgió de manera espontánea, Laura Pausini reveló que, antes de grabar la canción, su equipo se puso en contacto con el equipo de Shakira para compartirle la idea y la respuesta fue positiva.
Shakira pospuso “hasta nuevo aviso” los dos conciertos que tenía programados el próximo mes en Bombay y Nueva Delhi, debido a las tensiones geopolíticas en la región.
“Debido a la situación geopolítica actual y las tensiones regionales, el concierto Feeding India, en el que participaría Shakira, ha sido pospuesto hasta nuevo aviso”, informó la plataforma organizadora District, de la empresa india Zomato.
Los organizadores señalaron que la prioridad es garantizar la seguridad de los fans, la artista y todo el equipo de producción. También aseguraron que ya trabajan junto al equipo de Shakira para reprogramar las fechas, y que darán a conocer nuevas actualizaciones en cuanto estén disponibles.
El primer concierto estaba previsto para el 10 de abril en el Mahalakshmi Race Course, en Bombay, mientras que el segundo se realizaría el 15 de abril en el Estadio Jawaharlal Nehru, en Nueva Delhi, con capacidad para más de 60 mil personas.