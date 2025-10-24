$!Lanza LEGO un set inspirado en la película ‘Los Goonies’

Lego ha lanzado un nuevo set inspirado en la película Los Goonies (1985), se trata de un diorama de 2 mil 912 piezas con el que jóvenes y adultos coleccionistas podrán recrear escenas clásicas del filme. Se le podrá ver al actor ganador del premio Óscar al mejor actor de reparto en (2022) jugando e interactuando con el nuevo set de Lego en distintos videos para promocionar el set que busca revivir la búsqueda del tesoro subterráneo.

“Los Goonies eran sinónimo de amor, aventura y amistad, este set captura ese espíritu con fantástico detalle. Desde las trampas explosivas hasta la sala del tesoro, es como volver a los túneles con la pandilla, solo que ahora puedo compartir esa magia con toda una nueva generación de fanáticos”, declaró Ke Huy Quan.

La película dirigida por Richard Donner y producida por Steven Spielberg se ha vuelto un clásico de culto en el cine de aventuras, señala milenio.com Este set coleccionable presenta recreaciones de escenas memorables construidas con bloques de LEGO, desde el escondite y las cuevas de los Fratellis, hasta la legendaria sala del tesoro de Willy el Tuerto.