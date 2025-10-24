$!Lanza LEGO un set inspirado en la película ‘Los Goonies’

Lego ha lanzado un nuevo set inspirado en la película Los Goonies (1985), se trata de un diorama de 2 mil 912 piezas con el que jóvenes y adultos coleccionistas podrán recrear escenas clásicas del filme.
Se le podrá ver al actor ganador del premio Óscar al mejor actor de reparto en (2022) jugando e interactuando con el nuevo set de Lego en distintos videos para promocionar el set que busca revivir la búsqueda del tesoro subterráneo.
“Los Goonies eran sinónimo de amor, aventura y amistad, este set captura ese espíritu con fantástico detalle. Desde las trampas explosivas hasta la sala del tesoro, es como volver a los túneles con la pandilla, solo que ahora puedo compartir esa magia con toda una nueva generación de fanáticos”, declaró Ke Huy Quan.
La película dirigida por Richard Donner y producida por Steven Spielberg se ha vuelto un clásico de culto en el cine de aventuras, señala milenio.com
Este set coleccionable presenta recreaciones de escenas memorables construidas con bloques de LEGO, desde el escondite y las cuevas de los Fratellis, hasta la legendaria sala del tesoro de Willy el Tuerto.
Incluso puedes voltear el modelo para revelar los inquietantes restos del barco pirata Inferno. Son doce minifiguras de personajes clave de la cinta, como lo son Mikey, Mouth, Chunk, Andy y Data.
El set pertenece a LEGO Ideas, un espacio donde los fans pueden enviar ideas de productos, que luego son votadas por la comunidad antes de ser consideradas para convertirse en un set oficial de Lego.
“Al diseñar este set, volví a visitar mis recuerdos de la infancia: a crecer en los años 80, jugar con sets de LEGO Pirates y ver Los Goonies”;, comentó el artista 3D y diseñador Vaggelis Ntezes sobre crear la pieza.
El set de Los Goonies estará disponible en preventa a partir del 27 de octubre en LEGO.com/TheGoonies y con disponibilidad para compra inmediata a partir del 1 de noviembre en su sitio web así como en tiendas LEGO del país, con un precio de 7 mil 499 pesos.
Quienes compren el set entre el 1 y 7 de noviembre recibirán de regalo el set Lego Goonies: El ático de Walsh, un set de 179 piezas que recrea la escena del ático, adicionado de minifiguras de Irving Walsh e Irene Walsh.