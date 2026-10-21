Lanza Majo Aguilar, su versión del tema ‘Almohada’

Almohada representa otra de las ideas centrales del álbum: seguir sus propios instintos musicales y darse la libertad de convertir un “capricho” personal en una grabación, señala diariomomento.com

El lanzamiento forma parte del próximo álbum de Majo, Caprichos , una colección personal construida a partir de su entusiasmo por las canciones que admira y su deseo de rendir homenaje a la música que ha acompañado a generaciones de oyentes.

Profundamente emotiva, la canción retrata el dolor de una pérdida y el vacío que queda cuando la persona que amas ya no está, capturando esos momentos de soledad en los que su recuerdo permanece.

Majo Aguilar continúa con la era de Caprichos y presenta su propia interpretación de Almohada la icónica canción popularizada por José José, ahora en una nueva versión con mariachi.

Cada versión incluida en Caprichos representa para Majo una oportunidad de apropiarse de canciones que admira y llevarlas a su propio lenguaje, en lugar de simplemente recrear las interpretaciones que las hicieron conocidas.

En su versión, Majo lleva el tema a su propio universo musical a través del mariachi, aportando una identidad profundamente ligada a la música mexicana sin perder el peso emocional de la canción original.

En Almohada, aborda la vulnerabilidad de la canción desde un lugar íntimo y contenido, poniendo al frente sus temas de soledad, devoción y ausencia.

El resultado reconoce el peso emocional de la interpretación de José José mientras le da una nueva identidad a través de la voz y sensibilidad artística de Majo.

Como colección personal, Caprichos le permite seguir las canciones y los impulsos musicales que la entusiasman, con cada reinterpretación mostrando una faceta diferente de su identidad artística.

A lo largo del proyecto, Majo continúa dejando su propio sello en canciones que han trascendido generaciones, llevándolas a su mundo mientras celebra la música que las hizo perdura.

Almohada también formará parte de la esperada presentación de Majo en el icónico Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 13 de noviembre, donde estará acompañada por mariachi y banda.

El concierto marcará el gran cierre de su actual gira, Se Armó el Baile, y otro momento importante dentro de la era de Caprichos. Con una nominación a Los Premios Rolling Stone en Español 2026 en la categoría de Mejor Proyecto de Regional Mexicano, Majo Aguilar suma otro importante reconocimiento a un año marcado por presentaciones que han llevado la música y las tradiciones de México a grandes escenarios nacionales e internacionales.

La cantante también recibió dos nominaciones en los HEAT Latin Music Awards 2026 a Mejor Artista De La Región Norte y Artista Regional Mexicano.

Recientemente fue anunciada como la intérprete del Himno Nacional Mexicano en el próximo 2026 NFL Mexico City Game, donde los Minnesota Vikings se enfrentarán a los San Francisco 49ers.

El anuncio llega después de su poderosa interpretación del himno en el Estadio Ciudad de los Deportes previo al partido amistoso internacional entre las selecciones femeniles de México y Brasil, así como de su presentación del himno previo a la esperada pelea de boxeo protagonizada por el ícono mexicano Saúl “Canelo” Álvarez en Riad, Arabia Saudita.

Majo también hizo historia como la primera mujer embajadora del World Mariachi Congress, cerrando este importante encuentro cultural con una presentación especial de cuatro canciones en el Zócalo de la Ciudad de México.

Con más de 549 millones de reproducciones globales, Majo continúa trazando su propio camino dentro de la música mexicana, equilibrando las ricas tradiciones del género con una identidad artística propia, una voz poderosa y una perspectiva contemporánea.

Tras el lanzamiento de sencillos como Por Debajo de la Mesa, Que Nadie Sepa Mi Sufrir, A Través Del Vaso, No Vuelvas y Vete, además de sus interpretaciones de los clásicos de Juan Gabriel Así Fue y Se Me Olvidó Otra Vez, sigue ampliando su repertorio y acercando la música mexicana a nuevas generaciones de oyentes.

Con cada nuevo lanzamiento, reconocimiento y presentación en vivo, Majo Aguilar continúa ampliando el alcance del género mientras permanece profundamente conectada con sus raíces culturales.