Lanza María Conchita Alonso una nueva versión de ‘Acaríciame’ junto a la Santanera

“Nunca me imaginé que estaría compartiendo escenario con una agrupación como la Santanera, con una carrera brillante y que son toda una institución en la industria. Yo siempre fui más rockera, me encanta el heavy metal, pero esta mancuerna me sorprendió gratamente; estuvimos juntos en el Lunario del Auditorio Nacional, a la gente le encantó y no descarto que pronto hagamos más conciertos juntos” compartió la cantante.

Originalmente lanzada en 1984, Acaríciame se convirtió en un himno sensual y rebelde para las mujeres de habla hispana. La canción, que formó parte de su primer disco como solista, consolidó a María Conchita como una figura transgresora que rompía con los estereotipos femeninos de la época.

Ahora, cuatro décadas después, este clásico ha tenido un resurgimiento en la voz de Belinda y Mariana Treviño, gracias a la serie Mentiras, basada el fenómeno teatral homónimo que ha estado en la cartelera mexicana por más de 16 años.

Este proyecto teatral —y ahora de streaming— escrito por José Manuel López Velarde, no solo la ha conectado a las nuevas generaciones con la música de los 80, sino que ha reafirmado a María Conchita como una figura vigente dentro de la industria.

“Yo no podría decir cuál es el secreto para crear un éxito tan atemporal —aseguró—. Obviamente la música y la canción tienen que ser buenas, el artista también, pero hay muchas canciones buenas y artistas buenos con los que no pasa nada, así que no tengo la menor idea de lo que hay que hacer para que algo dure tanto tiempo. Aparte, yo nunca planeo las cosas, muchas veces las hago sin pensar en las consecuencias, simplemente he tenido suerte y creo que la autenticidad ha sido mi arma y también mi pecado”, dijo.