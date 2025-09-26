Lanza Mariah Carey ‘Here For It All’

Tras siete años de silencio, la cantante Mariah Carey retom lanzó Here For It All, su álbum de estudio.

En entrevista con CQ, destacan que a lo largo de 30 años de trayectoria, la artista estadounidense ha forjado un legado difícil de igualar: más de 320 millones de discos vendidos, 19 sencillos número uno en las listas y 97 semanas en el primer puesto.

Más allá de los logros numéricos, Carey ha dejado huella como compositora, productora y arquitecta de un sonido propio, que ha servido de referencia a figuras como Beyoncé, Drake o la misma Ariana Grande. Como subraya GQ, la intérprete evitó adaptarse a modas efímeras y consolidó una identidad musical genuina, capaz de resonar en distintas generaciones.

Here For It All surge en un contexto personal complejo para la artista: es el primer álbum que publica tras la muerte de su madre y su hermana, ambas fallecidas el mismo día un año atrás. Este trasfondo se traduce en un disco emocional, cargado de homenajes a sus raíces, según mencionó en entrevista con GQ.

Carey explora desde la energía del hip-hop en Mi, donde proclama: “En otra liga de esas mujeres... no podrías caminar un kilómetro en mis zapatos”, hasta la vulnerabilidad de baladas como Nothing is Impossible, reflejando profundas inquietudes personales.

El álbum recorre influencias que van desde el soul clásico —como en el guiño a Gladys Knight en In Your Feelings— hasta el soft rock de los años 70, reversionando My Love de Wings y colaborando con The Clark Sisters en el tema gospel Jesus I Do.

Sobre el proceso creativo, comentó que fue profundamente personal y minucioso.

Daniel Moore, director musical y coautor, comentó que Carey inicia sus composiciones con melodías acompañadas por el piano, basándose en letras que toma de su diario personal. “Son pensamientos reales y lo que siente en ese instante”, puntualizó Moore.

El disco nació en las sesiones de The Butterfly Lounge durante la pandemia, en un entorno de total libertad creativa, sin ataduras de formato ni duración. Dev Hynes (Blood Orange), otro de los colaboradores, resalta la habilidad y seguridad de Carey en el estudio.

“Me dijo: ‘Soy una rata de estudio. Vivo en el estudio. Desde los 20 años, es donde prospero’”. Hynes destaca además que la cantante rara vez explica su proceso, confiando plenamente en sus instintos y decisiones.