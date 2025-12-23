Lanza Marvel el primer adelanto de ‘Avengers: Doomsday’

Por eso, su regreso, en una versión más íntima, madura y vulnerable, ha generado una reacción inmediata entre los seguidores del universo Marvel, que ven en este teaser una continuación emocional del legado del Capitán América .

Desde Avengers: Endgame , Steve Rogers se convirtió en uno de los cierres más emotivos del MCU, dejando el escudo y el liderazgo en manos de Sam Wilson.

Tras una semana de rumores sobre las filtraciones, es oficial, Marvel ha presentado su primer teaser con lo que muchos ya sabían: Steve Rogers ha regresado como el Capitán América .

El teaser, de apenas un minuto, se aleja de las explosiones para darnos un vistazo íntimo a la vida de Steve Rogers tras los eventos de Endgame, señala milenio.com

En el video se observa a Steve llegando en motocicleta a una casa de campo, quien parece haber encontrado la paz definitiva. Después, confirmamos lo que todos los fans pensaban: vemos a un Steve más maduro sosteniendo a un bebé recién nacido.

El mensaje es claro. El clip termina con el icónico texto: “Steve Rogers will return in Avengers: Doomsday”.

Aunque Peggy Carter no aparece en el teaser, muchos fans han interpretado esta nueva etapa como la consecuencia natural de la vida que Steve decidió elegir al final de Endgame, reforzando la idea de un cierre emocional que ahora se ve amenazado por el caos del multiverso.

Marvel no lanzará un tráiler convencional. Según fuentes oficiales y declaraciones de los hermanos Russo, este es solo el primero de cuatro adelantos temáticos apodados Legacy, que destacan por una estética melancólica y cinematográfica.

El regreso de Steve Rogers como padre abre un debate masivo. ¿Es el Steve que se quedó en el pasado? ¿O una nueva variante? Lo que es seguro es que su paz será interrumpida por la llegada de Víctor von Doom.

La película, que promete ser el evento cinematográfico de la década, tiene su fecha de estreno pactada para el 18 de diciembre de 2026. Entre granjas, legado y multiversos, Marvel parece apostar por una idea clara: incluso los héroes más grandes tienen algo que perder. Y eso podría convertir a Avengers: Doomsday en una de las historias más humanas y emocionales del MCU hasta ahora.