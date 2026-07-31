Lanza Matell las muñecas de la película ‘Kpop Demon Hunters’

KPop Demon Hunters no solo ha sido un éxito para Netflix, sino también para los minoristas, con el merchandising oficial y el creado por los fans de la película animada ganadora del Oscar aún llegando a las tiendas físicas y en línea.
La colaboración más reciente con la franquicia es la nueva línea de muñecas de Mattel inspirada en las icónicas presentaciones musicales de la cinta.
No se trata de muñecas Barbie de KPop Demon Hunters, sino de muñecas similares de Mattel con los rostros y atuendos de las integrantes de HUNTR/X y de Jinu, el líder de Saja Boys.
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La colección incluye muñecas cantantes de Rumi, Zoey y Mira con sus resplandecientes atuendos de escenario de Golden, junto con tres muñecas de moda que recrean la presentación de apertura del grupo con How It’s Done, detalla billboard.com
La demanda inicial ha sido excepcionalmente fuerte: una de las muñecas subió rápidamente al No. 1 entre los nuevos juguetes en Amazon poco después de su lanzamiento.
Mattel también da vida al carismático líder de Saja Boys, Jinu, con su reconocible atuendo de la presentación de Soda Pop, ofreciendo a los coleccionistas ambos lados de la icónica rivalidad musical de la película.
Los fans pueden recrear la inolvidable presentación de Golden de HUNTR/X con la muñeca cantante interactiva de Rumi. Vestida con su atuendo de escenario idéntico al de la pantalla, la muñeca de Rumi canta el exitoso tema en solitario o junto con las muñecas compatibles de Zoey y Mira.
Con cinco articulaciones posicionables, está lista para conciertos o aventuras de caza de demonios, lo que la convierte en una excelente adición para coleccionistas y niños de 6 años en adelante.
Inspirada en la presentación de apertura de HUNTR/X, Rumi llega con su audaz chaqueta corta amarilla, pantalones cortos de tiro alto con un amuleto norigae tradicional y botas de plataforma.
Incluye su distintiva arma Saingeom y un micrófono como accesorio, mientras que el maquillaje detallado y su larga trenza morada completan su aspecto idéntico al de la película. Cinco puntos de articulación permiten exhibirla o jugar con total acción.
La muñeca cantante interactiva de Zoey permite a los fans recrear uno de los momentos musicales más grandes de la película. Vestida con su auténtico atuendo de concierto, canta Golden sola o junto a las muñecas de Rumi y Mira.
Cinco puntos de articulación hacen que sea fácil posarla para presentaciones o aventuras de caza de demonios, convirtiéndola en una adición destacada para cualquier colección de KPop Demon Hunters.
Zoey sube al escenario con su elegante atuendo de How It’s Done, que incluye una camiseta corta, pantalones holgados coloridos, tenis, accesorios esculpidos y un amuleto norigae tradicional.
Con 11 puntos de articulación y un trabajo detallado de cabello y maquillaje, está lista tanto para poses de acción como para exhibiciones de concierto.
Mira puede presentarse por sí sola o sincronizarse con las muñecas compatibles de Rumi y Zoey para ofrecer una experiencia completa de HUNTR/X. Los precios de las muñecas están entre los 26 y los 32 dólares.
Con cinco puntos de articulación, está diseñada para el juego imaginativo mientras recrea uno de los números musicales más icónicos de la película con su característico cabello largo y rosa y su brillante atuendo dorado.
Los coleccionistas también pueden llevarse la película a casa con KPop Demon Hunters: The Criterion Collection, que llegará en DVD, Blu-ray y 4K el 31 de diciembre.
Disponible en preventa ahora, este lanzamiento físico premium ofrece a los fans una forma duradera de poseer uno de los mayores éxitos modernos de la animación y se convierte en una adición esencial para cualquier colección de películas.
Las nuevas muñecas KPop Demon Hunters de Mattel llegan justo después de artículos con licencia oficial como Squishmallows con temática de la película, figuras Funko Pop!, sets de construcción inspirados en LEGO y tenis Vans, junto con innumerables creaciones hechas por fans, como velas y bombas de baño inspiradas en KPop Demon Hunters.