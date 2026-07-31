Lanza Matell las muñecas de la película ‘Kpop Demon Hunters’

KPop Demon Hunters no solo ha sido un éxito para Netflix, sino también para los minoristas, con el merchandising oficial y el creado por los fans de la película animada ganadora del Oscar aún llegando a las tiendas físicas y en línea. La colaboración más reciente con la franquicia es la nueva línea de muñecas de Mattel inspirada en las icónicas presentaciones musicales de la cinta. No se trata de muñecas Barbie de KPop Demon Hunters, sino de muñecas similares de Mattel con los rostros y atuendos de las integrantes de HUNTR/X y de Jinu, el líder de Saja Boys.

La colección incluye muñecas cantantes de Rumi, Zoey y Mira con sus resplandecientes atuendos de escenario de Golden, junto con tres muñecas de moda que recrean la presentación de apertura del grupo con How It’s Done, detalla billboard.com La demanda inicial ha sido excepcionalmente fuerte: una de las muñecas subió rápidamente al No. 1 entre los nuevos juguetes en Amazon poco después de su lanzamiento. Mattel también da vida al carismático líder de Saja Boys, Jinu, con su reconocible atuendo de la presentación de Soda Pop, ofreciendo a los coleccionistas ambos lados de la icónica rivalidad musical de la película.

Rumi.

Los fans pueden recrear la inolvidable presentación de Golden de HUNTR/X con la muñeca cantante interactiva de Rumi. Vestida con su atuendo de escenario idéntico al de la pantalla, la muñeca de Rumi canta el exitoso tema en solitario o junto con las muñecas compatibles de Zoey y Mira. Con cinco articulaciones posicionables, está lista para conciertos o aventuras de caza de demonios, lo que la convierte en una excelente adición para coleccionistas y niños de 6 años en adelante. Inspirada en la presentación de apertura de HUNTR/X, Rumi llega con su audaz chaqueta corta amarilla, pantalones cortos de tiro alto con un amuleto norigae tradicional y botas de plataforma.

Mira.