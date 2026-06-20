Lanza Max Peraza, disco homenaje a Vicente Fernández

El material es una producción especial que honra el legado de una de las figuras más importantes de la música mexicana. El artista interpreta algunos de los temas más emblemáticos del repertorio del ídolo de México, pero con un estilo y personalidad, sin perder la esencia que los convirtió en clásicos.

El cantante sinaloense, Max Peraza rinde homenaje a uno de los grandes de la música en México, Vicente Fernández, con el álbum Puras de Vicente Vol. 1.

El primer volumen incluye canciones que han marcado a generaciones, entre ellas, “Gabino Barrera”, “Hermoso Cariño” y “Por un Amor”, además de otros éxitos que forman parte del legado musical de Fernández y que continúan vigentes en el gusto del público, señala vanguardia.com

Max, quien ya tiene una carrera consolidada dentro de la música regional mexicana y asume este reto con respeto y admiración, pero ofreciendo nuevas versiones que buscan conectar tanto con quienes crecieron escuchando estas canciones como con las nuevas generaciones.

El material nace como un reconocimiento a la huella imborrable que Vicente Fernández dejó en la cultura popular y en la historia de la música mexicana.