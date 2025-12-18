Lanza Max Peraza su nuevo disco titulado ‘Puras pa’ Pistear Agustito Vol. 3’

El cantante Max Peraza, nuevamente inyecta su estilo, talento y energía a las fiestas decembrinas con el estreno de su nuevo álbum pensado para cantarse a todo pulmón, que lleva por título Puras pa’ Pistear Agustito Vol. 3. Este material reúne una selección de temas ideales para la fiesta y la cantina, entre los que destacan. Suena la banda, Las calles enlodadas, Nol volveré, Ni pariente somos feat El Flaco, En las cantinas, Busca otro amor, Atrapado, La cara sucia, Paloma sin nido, Paloma Blanca. Otros temas son El muñecón, A pesar de mi fracaso, Amigos tuve una novia, Besos y Caricias, Sin fortuna, Te he de querer, te he de adorar, y Soy un pobre ranchero.

Puras Pa¡ Pistear Vol. 3, cuenta con importantes colaboraciones junto a Luis Ángel “El Flaco”, Grupo Rodio, Los Ramoreños, Hugo Adrián “El Gallito”, Nuel Mexia “El Muñecón”, logrando una fusión de estilos que enriquece estas grandes canciones y refuerza el espíritu festivo del álbum. Con este lanzamiento, Max Peraza reafirma su conexión con el público y despide el año a ritmo de banda, celebración y pura fiesta.

Max Peraza es originario de Mazatlán y poseedor de un gran carisma y espíritu emprendedor. Llevando en la sangre el gusto por la música comenzó su carrera a los 18 años en una banda local “El Huizache”, para después incorporarse a La 5ta Banda y posteriormente a la Banda La Reyna donde le da vida al afamado tema El Tamarindo. Fue hasta el 2006 cuando Max da un gran paso en su carrera y lo invitan a formar parte como vocalista de la Banda Rancho Viejo donde dura más de seis años y coloca temas en los primeros lugares como; Mi niña mimada, Con que derecho y Evítame la pena.

