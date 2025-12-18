Lanza Max Peraza su nuevo disco titulado ‘Puras pa’ Pistear Agustito Vol. 3’

El cantante Max Peraza, nuevamente inyecta su estilo, talento y energía a las fiestas decembrinas con el estreno de su nuevo álbum pensado para cantarse a todo pulmón, que lleva por título Puras pa’ Pistear Agustito Vol. 3.
Este material reúne una selección de temas ideales para la fiesta y la cantina, entre los que destacan. Suena la banda, Las calles enlodadas, Nol volveré, Ni pariente somos feat El Flaco, En las cantinas, Busca otro amor, Atrapado, La cara sucia, Paloma sin nido, Paloma Blanca.
Otros temas son El muñecón, A pesar de mi fracaso, Amigos tuve una novia, Besos y Caricias, Sin fortuna, Te he de querer, te he de adorar, y Soy un pobre ranchero.
Puras Pa¡ Pistear Vol. 3, cuenta con importantes colaboraciones junto a Luis Ángel “El Flaco”, Grupo Rodio, Los Ramoreños, Hugo Adrián “El Gallito”, Nuel Mexia “El Muñecón”, logrando una fusión de estilos que enriquece estas grandes canciones y refuerza el espíritu festivo del álbum.
Con este lanzamiento, Max Peraza reafirma su conexión con el público y despide el año a ritmo de banda, celebración y pura fiesta.
Max Peraza es originario de Mazatlán y poseedor de un gran carisma y espíritu emprendedor. Llevando en la sangre el gusto por la música comenzó su carrera a los 18 años en una banda local “El Huizache”, para después incorporarse a La 5ta Banda y posteriormente a la Banda La Reyna donde le da vida al afamado tema El Tamarindo.
Fue hasta el 2006 cuando Max da un gran paso en su carrera y lo invitan a formar parte como vocalista de la Banda Rancho Viejo donde dura más de seis años y coloca temas en los primeros lugares como; Mi niña mimada, Con que derecho y Evítame la pena.
Poco a poco logra ganarse el cariño del público con su voz inigualable; sin embargo en el 2013 decide emprender su propio camino y dar vida a La Bandononona Clave Nueva de Max Peraza bajo el sello discográfico de Universal Music y de la mano de su manager Ramón Verduzco.
A finales del 2013 lanza su primer sencillo Vida de Perros colocándolo en los primeros lugares a nivel nacional y a principios del 2014 lanza su primer dueto con Saúl “El Jaguar”, titulado Al estilo Mafia, logrando entrar a lugares privilegiados de México y Estados Unidos.
En el 2015 lanza su disco debut Ya no vives en mi, incluyendo sencillos como El Patrón, Nadie como tú, y Cual adiós, este ultimo los ha llevado a conquistar el primer lugar de las listas de popularidad de Estados Unidos por más de 10 semanas.
Actualmente, Max Peraza cuenta con una trayectoria de más de 12 años dentro del Regional Mexicano, sumando éxitos en su carrera, tanto dentro de la música, como fuera de ella.