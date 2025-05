Lanza Miley Cyrus álbum visual ‘Something Beautiful’, inspirado en Pink Floyd

Inspirado en el icónico The Wall de Pink Floyd, Miley define este nuevo trabajo como una ópera pop compuesto de 13 canciones originales, acompañadas por imágenes que refuerzan la emoción. En el trailer se percibe una atmósfera intensa, artística y llena de simbolismos visuales.

Miley Cyrus regresa con un álbum visual titulado Something Beautiful , cuyo trailer oficial fue revelado este 21 de mayo.

La estética no es un detalle menor. En el trailer, Miley aparece con diseños icónicos de Thierry Mugler, Jean Paul Gaultier y Bob Mackie, piezas que refuerzan la expresión del disco. La moda, al igual que la música y el cine, será usada como un lenguaje emocional.

“Quería mostrar cómo se puede encontrar belleza incluso en los momentos más oscuros”, explica la cantante sobre este proyecto.

Entre las canciones se encuentran Brittany Howard, vocalista de Alabama Shakes, en la canción Walk of Fame , y la supermodelo Naomi Campbell en Every Girl You've Ever Loved . Ambas aportan fuerza, estilo y diversidad a la narrativa que Miley muestra en este álbum visual.

Something Beautiful incluye una película de 55 minutos dirigida por la Miley junto a Jacob Bixenman y Brendan Walter. La cinta se presentará el 6 de junio en el Festival de Cine de Tribeca, en Nueva York.