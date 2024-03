Los estadounidenses Miley Cyrus y Pharrell Williams se unieron en un nuevo sencillo: ‘Doctor (Work It Out)’, un tema que mezcla el pop y groove enérgico.

El lanzamiento llega junto a su vídeo musical, dirigido por Jacob Bixenman. Con colores planos y efectos visuales, Cyrus baila al ritmo de la canción mientras mueve su prominente cabello

Doctor (Work It Out) fue creada hace 10 años por Miley Cyrus y Pharrell Williams, pero vio la luz hasta 2024.

Originalmente, Doctor (Work It Out) fue grabada en 2013 e iba a formar parte del álbum de la cantante llamado “Bangerz”, pero no se incluyó.

Juguetona y muy provocativa, Miley Cyrus entona en el inicio de Doctor (Work It Out): “Podría ser tu médico y tu enfermera”.

Doctor (Work It Out) tiene una letra llamativa y sugerente, la cual habla del deseo por una persona.