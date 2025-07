Lanza Miley Cyrus la película de su concierto exclusivo en París

Miley Cyrus acaba de estrenar en Spotify la película de su concierto exclusivo Billions Club Live, grabado en el icónico Maxim’s de París el pasado 18 de junio.

El show estuvo reservado únicamente para sus fans más fieles, y ahora, quienes no pudieron asistir ya pueden ver la versión completa en video directamente desde la plataforma.

Durante el set, la cantante interpretó algunos de los temas más escuchados de su carrera, todos con más de mil millones de reproducciones Angels Like You, Flowers, We Can’t Stop y Wrecking Ball sonaron ante una audiencia íntima, en un concierto que también incluyó material detrás de cámaras, señala elimparcial.com