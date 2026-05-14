Lanza Natanael Cano su propia marca de tequila llamado ‘Non’

El cantante sonorense compartió en sus redes sociales un clip cinematográfico en el que se observa a un motociclista conduciendo a toda velocidad mientras se alternan imágenes de una elegante botella negra. Todo está acompañado por el eslogan: “Tequila, ‘No me voy aún’”.

Natanael Cano volvió a captar la atención de sus seguidores tras publicar un nuevo video promocional de Tequila NON, la marca de bebidas que lanzó este 2026 y con la que busca expandir su presencia más allá de la música.

La publicación generó de inmediato miles de reacciones y comentarios entre sus seguidores, quienes interpretaron el mensaje como una muestra de que el artista continúa apostando por nuevos proyectos empresariales mientras consolida su carrera musical.

Además de ser considerado uno de los principales exponentes de los corridos tumbados, Natanael Cano ha diversificado su actividad profesional con distintas iniciativas comerciales, detalla elimparcial.com

Tequila NON es uno de sus proyectos más recientes y ha despertado gran interés entre sus fans y consumidores del segmento premium.

La marca fue presentada oficialmente en 2026 y está vinculada con el concepto de su sello y movimiento musical CT, abreviatura de “Corridos Tumbados”.

Desde su anuncio, la bebida ha sido promocionada como un producto de alta gama con una identidad visual sofisticada y una estrategia enfocada en el mercado de lujo.

En el video difundido por el cantante, predominan los tonos oscuros y una atmósfera intensa. Las imágenes muestran a un motociclista recorriendo la carretera a gran velocidad, mientras la cámara enfoca la botella negra de Tequila NON.

La frase “No me voy aún” refuerza el estilo desafiante y enigmático que caracteriza tanto la imagen pública de Natanael Cano como la narrativa de la campaña.

Aunque no se revelaron detalles adicionales sobre esta edición, el material sugiere que la marca prepara un nuevo lanzamiento o una variante especial.

Tequila NON fue presentado como una línea premium con distintas variedades, entre ellas blanco, reposado y añejo. La marca está asociada al universo creativo de Natanael Cano y busca posicionarse en el competitivo mercado de bebidas de alta gama.

En sus primeras promociones, el proyecto indicó que las botellas tendrían precios estimados que oscilarían entre 800 y mil 500 pesos mexicanos, dependiendo de la presentación.

También se mencionó la posibilidad de versiones exclusivas y firmadas por el artista, cuyo costo podría ser considerablemente mayor.

Hasta el momento, no existe información oficial sobre el precio exacto de la botella mostrada en el video. Sin embargo, tomando como referencia las presentaciones previamente anunciadas, se estima que su valor podría mantenerse dentro del rango premium de la marca.

Los seguidores de Natanael Cano esperan que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre disponibilidad, costo y fecha de lanzamiento.

Con apenas unos años de trayectoria, Natanael Cano se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del regional mexicano contemporáneo.

Además de su éxito con temas como AMG y PRC, el artista ha demostrado interés por el emprendimiento y la creación de marcas propias. Tequila NON representa una nueva etapa en su carrera, en la que combina música, imagen y negocios.