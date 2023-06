“Esta idea surgió en pleno embarazo. Me enviaron unas muestras de productos para que los probara, y me enamoré del resultado. Cuidaron de mi piel como ningún otro y han cuidado la piel de Vida desde su nacimiento. Por esta razón, quise crear mi propia línea de artículos de bebés, para que consientan y brinden a sus chiquitos el mismo amor que me aseguro de darle a mi hija. Queen Vida for Kids, ya está aquí”, dijo.