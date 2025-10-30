$!Lanza Netflix el nuevo tráiler de la temporada final de ’Stranger Things’

Netflix lanzó el nuevo tráiler de la esperada temporada final de Stranger Things, que promete cerrar de manera épica la historia de Hawkins y sus misteriosos sucesos. Los fans ya pueden echar un primer vistazo a lo que les espera en esta quinta y última entrega de la serie que ha marcado a toda una generación. La temporada 5 de Stranger Things se ambienta en el otoño de 1987, más de un año después de los eventos devastadores de la cuarta temporada, donde Vecna abrió grietas masivas que han transformado Hawkins en un pueblo marcado por el caos y las invasiones del Upside Down.

Según el sinopsis oficial de Netflix, “Hawkins está marcado por la apertura de las Grietas, y nuestros héroes se unen en un solo objetivo: encontrar y matar a Vecna”, detalla milenio.com Sin embargo, Vecna ha desaparecido, dejando su paradero y planes en el misterio, lo que obliga a Eleven (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp) y el resto del grupo a confrontarlo en una batalla que abarca dimensiones y recuerdos, mientras secretos del pasado resurgen y los lazos del grupo son puestos a prueba. Los hermanos Duffer, creadores de la serie, han revelado detalles clave sobre los primeros episodios a través de sus actualizaciones oficiales. El episodio 1, titulado The Crawl, inicia la acción inmediata sin ramp-up, yendo “a toda velocidad” desde el principio.