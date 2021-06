El rodaje de la temporada 2 de The Witcher finalizó el pasado mes de abril por lo que, en ese sentido, no habrá más retrasos. Por supuesto, la fase de postproducción es bastante compleja y lleva mucho tiempo, ya que está involucrado todo el tema de los efectos especiales.

Aunque no se ha dado a conocer la fecha de estreno de la segunda temporada de The Witcher, todo apunta a que será los últimos meses de 2021.

Netflix ha lanzó un primer teaser de The Witcher, temporada 2 y según las imágenes, Ciri tendrá un papel aún más importante que en los primeros episodios.

El sitio de sinopsis de la segunda temporada de The Witcher menciona que convencido de que la vida de Yennefer se perdió en la Batalla de Sodden, Geralt de Rivia lleva a la Princesa Cirilla al lugar más seguro que conoce, el hogar de su infancia, Kaer Morhen.

“Mientras los reyes, elfos, humanos y demonios del continente luchan por la supremacía fuera de sus muros, él debe proteger a la joven de algo mucho más peligroso: el misterioso poder que posee dentro de ella“.

La descripción proporcionada por Netflix, combinada con las fotos que se han filtrado del set, sugiere que Kaer Morhen será uno de los escenarios principales para los nuevos episodios.

Además, es probable que veamos por primera vez en La Chasse Sauvage (The Wild Hunt), la formidable agrupación de espectros. Si has tenido la oportunidad de jugar The Witcher 3: Wild Hunt o leer las novelas de Andrzej Sapkowski, sabes lo formidables que son.

La temporada 2 de The Witcher la protagonizan Henry Cavill (Geralt de Rivia), Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (Ciri), Anna Shaffer (Triss), Jodhi May (Calanthe), Björn Hlynur Haraldsson (Eist), Adam Levy (Mousesack), MyAnna Buring (Tissaia), Mimi Ndiweni (Fringilla), Therica Wilson-Read (Sabrina), Emma Appleton (Renfri), Eamon Farren (Cahir), Joey Batey (Jaskier), Lars Mikkelsen (Stregobor), Royce Pierreson (Istredd), Maciej Musiał (Sir Lazlo) y Wilson Radjou-Pujalte (Dara).