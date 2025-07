Lanza Netflix el tráiler oficial de ‘Stranger Things 5’

La nueva temporada será dividida en tres partes. El Volumen 1 , compuesto por cuatro capítulos, estará disponible el 26 de noviembre de 2025. El Volumen 2 , con tres episodios, llegará el 25 de diciembre, mientras que el desenlace definitivo, titulado The Rightside Up , se estrenará el 31 de diciembre.

Netflix apuesta por esta estrategia para mantener la expectativa y cerrar el ciclo narrativo con una experiencia impactante. The Rightside Up, cuyo nombre hace eco del título original del Upside Down, servirá como el clímax de la serie, señala elimparcial.com

Según declaraciones del actor Finn Wolfhard, la quinta entrega se trataría de un episodio con duración extendida, similar a la de una película, diseñado para responder los enigmas pendientes del universo creado por los hermanos Duffer.

La sinopsis oficial, compartida durante el evento TUDUM 2025, ubica la historia en el otoño de 1987. Hawkins enfrenta las consecuencias de las fracturas provocadas por el Mundo del Revés, mientras que Eleven, Mike, Will, Lucas y los demás personajes deberán enfrentar a Vecna, cuyo paradero es desconocido.