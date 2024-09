Se trata de una canción llamada Without Love donde la joven proveniente de la localidad de Quilmes tiene una participación de menos de un minuto, pero en ese corto tiempo logró impresionar a todos con su talento y con su nivel de inglés, ya que hace una mezcla entre los dos idiomas, señala infobae.com

Esta pieza musical fue producida por Sia, la reconocida artista estadounidense, y relata la historia de un primer amor. Este tema es la mezcla perfecta entre pop y electrónica.

“Me encanta sentir tu calor, no puedo vivir sin tu amor, porque morí cuando me miraste así. Estaba tan ciega que en tus ojos yo me vi, ya no hay nadie más, nunca te vayas lejos de mí. Don’t wanna live without love, everything about love, don’t wanna live without love”, canta la novia de J Rei, quien anunció con tristeza la pérdida de un embarazo que estaban transitando.