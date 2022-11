“Desde que hice El ritmo no pare y vi el impacto que tiene una canción positiva que une a la gente en eventos como la copa del mundo, la vuelta ciclista de España, la F1 donde tuve la fortuna que esta canción fuera elegida en sus diferentes versiones, me di cuenta que es algo que me encanta, el unir países”, comentó la única doble reina del Festival de Viña del Mar.

“Fiesta, Fiesta” se estrenó el 11 de noviembre en New Music Friday Latin, una de las playlist más importantes de Spotify, además de que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de la cantante; el video musical de esta canción fue grabado en Ciudad de México, bajo la dirección de The Broducers.

“En el video, quisimos reflejar la inclusión de todas las personas, por eso hay una frase que dice ‘Hoy no importan los colores ni las banderas, hoy somos uno’, además de la diversión y la fiesta. Fue una experiencia increíble, trabajar con Los Broducers que es una compañía mexicana que hace producciones internacionales”, comentó Patty acerca de la grabación del video.

Es importante señalar que esta es la segunda ocasión en la que Patricia Manterola le canta al mundial de futbol, ya que hace 20 años, interpretó el tema Que el futbol no pare, la cual fue la canción oficial para la transmisión en Latinoamérica de la Copa del Mundo Corea-Japón 2002.

“Este año mi intención es festejar los 20 años de Que el ritmo no pare, y qué mejor manera que hacerla con una canción nueva con ritmos renovados y por ello salió Fiesta Fiesta pensando en esa celebración y que coincide con la Copa del Mundo que también fue algo tan importante para mí”, señaló la cantante.