$!Lanza Pepe Aguilar, disco homenaje ‘¡Que viva Antonio Aguilar!’

A través de sus redes sociales, el cantante Pepe Aguilar dio a conocer el lanzamiento oficial del disco homenaje dedicado a su padre, titulado ¡Que viva Antonio Aguilar!, en el que reúne a importantes exponentes del género regional mexicano, el disco ya está disponible en todas las plataformas digitales.

“El charro de México sigue vivo en el corazón del pueblo. Y hoy, una nueva generación de artistas se une para rendir homenaje a esas canciones que llevamos tatuadas en la piel y en la memoria. Que Viva Antonio Aguilar ya disponible en todas las plataformas. Un álbum que honra y mantiene viva la tradición”, escribió el cantante en su cuenta de Instagram.

También señala que el disco fue producido por él, con la participación especial de grandes voces de la música mexicana.