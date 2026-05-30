$!Lanza Pepe Aguilar, disco homenaje ‘¡Que viva Antonio Aguilar!’

A través de sus redes sociales, el cantante Pepe Aguilar dio a conocer el lanzamiento oficial del disco homenaje dedicado a su padre, titulado ¡Que viva Antonio Aguilar!, en el que reúne a importantes exponentes del género regional mexicano, el disco ya está disponible en todas las plataformas digitales.
“El charro de México sigue vivo en el corazón del pueblo. Y hoy, una nueva generación de artistas se une para rendir homenaje a esas canciones que llevamos tatuadas en la piel y en la memoria. Que Viva Antonio Aguilar ya disponible en todas las plataformas. Un álbum que honra y mantiene viva la tradición”, escribió el cantante en su cuenta de Instagram.
También señala que el disco fue producido por él, con la participación especial de grandes voces de la música mexicana.
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Entre los artistas invitados a este homenaje figuran Alfredo Olivas, Carín León, Chuy Lizárraga, Vicente Fernández, Luis R. Conriquez, Banda MS, Guadalupe Pineda, Ángela y Leonardo Aguilar, Lucero, Banda El Recodo, Carlos Rivera, Edén Muñoz , Antonio Aguilar Jr, Jessi Uribe.
Durante una reciente entrevista Pepe Aguilar compartió detalles sobre el proceso creativo del álbum y la selección de los intérpretes.
“Son versiones de estos artistas de canciones de mi papá”, explicó el cantante y productor, quien destacó el compromiso de cada participante por mantener el legado musical de “El Charro de México”.
“Definitivamente yo espero que cuando me muera, algún día si alguien me hace un homenaje me lo haga respetando mis valores y lo que me gustaba”, dijo.
Entre los temas interpretados están El Chubasco (Carín León), Cuatro meses (Luis R. Conríquez), El Alazán y el Rosillo (Alfredo Olivas), Un puño de tierra (Carlos Rivera), El buque de más potencia (Antonio Aguilar Jr.), Yo ya me voy de mi tierra (Guadalupe Pineda), Noches tenebrosas (Pepe Aguilar).
También aparecen Albur de amor (Edén Muñoz), Triste recuerdo (Lucero), El hijo desobediente (Jessi Uribe), Ánimas que no amanezca (Chuy Lizárraga), El adolorido (Leonardo Aguilar), Ando que me lleva (Vicente Fernández), China de los ojos negros (Ángela Aguilar) y La cama de piedra (Banda El Recodo).
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