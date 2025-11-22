Lanza Peso Pluma ‘Intro’ junto a Tito Doble P y Kate del Castillo

“El bien y el mal no son enemigos. Son reflejos, dos mitades que no pueden existir una sin la otra. Como la luz que necesita de la sombra para brillar... En toda dinastía, el poder no está en uno solo, está en la unión”.

La protagonista de La Reina del Sur sorprendió a todos abriendo el video con un monólogo reflexivo sobre dualidad y poder.

Sin embargo, lo que pudo haber sido un hito histórico para el género terminó dividiendo a la audiencia, generando una oleada de críticas y comentarios que no pasaron desapercibidos en redes sociales.

La fusión de talentos en el regional mexicano elevó las expectativas esta semana tras el lanzamiento del nuevo sencillo Intro, una colaboración entre Peso Pluma, Tito Doble P y la inesperada aparición de Kate del Castillo como protagonista del videoclip.

La elección de del Castillo —icónica por encarnar a poderosos personajes femeninos en el narcoficción— dio un giro dramático al video, elevando las expectativas y dotando de nuevos matices a la imagen de Peso Pluma y su crew.

En el videoclip sale con un traje blanco, lujoso, formal y un sombrero que la destaca. La fotografía de todo el audiovisual destaca la dualidad de la que se habla en la introducción, destacando escenarios, vestuarios y elementos en blanco y negro, señala

No obstante Intro fue recibida con una montaña rusa de opiniones. Una parte considerable del público se mostró decepcionada, acusando a la dupla de Peso Pluma y Tito Doble P de “repetir la misma fórmula” en cada nueva entrega.

“Misma temática de siempre: billetes, coca y marcas caras”, “Parece letra hecha por IA”, “Decepcionaron como siempre”, escribieron algunos usuarios en plataformas como X y TikTok.

También hubo quienes señalaron que la voz de Peso Pluma ya no tiene la fuerza de antes: “Fuera de pedo, que culero canta ya el Peso, cuando sacó Génesis y anteriores traía tono chido, ya en Éxodo estaba más gastada, pero ahorita ya de plano no le pega a ningún tono”.

Pese al vendaval de críticas, no faltaron voces que defendieron la colaboración e incluso bromearon sobre el nivel de la producción. Hubo quienes aplaudieron la presencia de Kate del Castillo. “Solo Peso podría montar en un video de corridos a la mismísima reina del sur”.

Este sencillo marca el regreso de Peso Pluma tras meses de especulación sobre su futuro en el regional. Al sumar a Kate del Castillo a la ecuación, el cantante expande su narrativa visual, aunque la fórmula musical parece acercarse al punto de la saturación para muchos de sus oyentes.

Intro anticipa un nuevo álbum —como sus fans esperan— o es sólo un guiño mediático, aún es un misterio, pero ha quedado claro que, hoy por hoy, todo lo que toca Peso Pluma genera conversación, cruce de géneros y, sobre todo, polémica.