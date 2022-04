Lanza Pink Floyd nuevo tema después de 28 años, en apoyo a Ucrania

La última vez que la banda hizo un álbum fue en 2014, con The Endless River, que era principalmente música ambiental e instrumental basada en sesiones de 1994 creadas durante The Division Bell.

En el tema fue publicado en redes sociales y aparece Khlyvnyuk interpretando una canción patriótica ucraniana tomada de un video que grabó frente a la Catedral de Santa Sofía en Kiev.

A través de un comunicado, Pink Floyd anunció de manera oficial la nueva canción y determinó que todas las ganancias del tema serán destinadas en apoyo al pueblo ucraniano.

“Todos los ingresos se destinan a la ayuda humanitaria de Ucrania”; especificó en redes sociales el grupo.

En la nueva canción de Pink Floyd participan David Gilmour, Nick Mason, Guy Pratt y Nitin Sawhney. Además tienen la voz de Andriy Khlyvnyuk, quien pertenece ala banda ucraniana Boombox.

“La pista utiliza la voz de Andriy tomada de su publicación de Instagram en la Plaza Sofiyskaya de Kiev cantando Oh, The Red Viburnum In The Meadow, una canción popular ucraniana de protesta escrita durante la Primera Guerra Mundial”, destacó Pink Floyd.

David Gilmour tiene una nuera y nietos ucranianos, por lo que sin duda fue un motivo para inspirarse en hacer una canción de apoyo.

El último álbum de estudio publicado por la banda fue The Endless River, en 2014. Sin embargo este disco se conforma por outtakes de The Division Bell, que fue grabado en 1993 y publicado un año después.

El tema al momento supera en YouTube las 7 millones de reproducciones.