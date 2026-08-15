Lanza Pixar las primeras imágenes de ‘Coco 2’

El estreno está previsto para noviembre del 2029 así que aún quedan muchos detalles por revelar sobre la cinta.

El estudio presentó arte conceptual que muestra a Miguel Rivera convertido en adolescente, guitarra en mano y junto a su inseparable xoloitzcuintle Dante, en lo que será su segundo viaje al reino de los difuntos.

La tradición que el mundo aprendió a ver con otros ojos gracias a una película de animación vuelve a la pantalla grande. El Día de Muertos —la celebración donde los mexicanos rompen la brecha entre el mundo de los vivos y los muertos regresará en Coco 2 , la secuela que Pixar anunció en la convención D23.

El Día de Muertos se celebra cada 1 y 2 de noviembre en México y es uno de los rituales más arraigados del país. Su origen se remonta a las culturas indígenas mesoamericanas —aztecas, mayas, toltecas y olmecas— que concebían la muerte no como un final, sino como la continuación de la existencia en otro plano, señala infobae.com

Para crear la primera entrega de Coco, el equipo de Pixar no se limitó a consultar libros. Durante años, realizadores y diseñadores viajaron a México y recorrieron pueblos, mercados, museos, talleres e iglesias para documentar de primera mano las tradiciones familiares del Día de Muertos.

El resultado fue una película que, según el consenso de Rotten Tomatoes, combinó “ricos placeres visuales con una narrativa reflexiva” sobre cultura, familia, vida y muerte.

La cinta obtuvo una aprobación del 97 por ciento en ese portal, con una puntuación promedio de 8.3 sobre 10, y una calificación de “A+” en CinemaScore, convirtiéndose en una de las 90 películas en la historia de esa plataforma en alcanzar esa distinción y la sexta de Pixar en lograrlo.

La crítica especializada celebró que el filme creara personajes auténticos que superaban los estereotipos culturales que Hollywood había perpetuado durante décadas. Peter Travers, de Rolling Stone, la calificó como “un tributo amoroso a la cultura mexicana”.

Coco se estrenó en México el 27 de octubre de 2017, una semana antes del Día de Muertos y casi un mes antes de su llegada a Estados Unidos. La recepción fue contundente: recaudó 158.2 millones de pesos (9.3 millones de dólares) en su primer fin de semana, el mejor debut de una película animada original fuera de la temporada de verano en el país.

En su segunda semana, la taquilla creció un 12 por cinto, con 183.8 millones de pesos (USD 10.8 millones de dólares) adicionales, una anomalía en una industria donde las cifras casi siempre caen tras el estreno.

Se convirtió en el largometraje animado que más rápido alcanzó los diez días de recaudación en México y, con 792 millones de pesos (alrededor de 41.4 millones de dólares) en territorio nacional, fue la película animada más taquillera y el segundo filme más exitoso de todos los tiempos en el país, solo detrás de The Avengers (2012) de Marvel.

Más de 21.6 millones de mexicanos la vieron en cines durante sus primeras cinco semanas. A nivel global, Coco recaudó 14.001 millones de pesos (823.3 millones de dólares), con 3 mil 578 millones de pesos (210.4 millones de dólares) en el mercado doméstico de Estados Unidos y Canadá, y 10.429 millones de pesos (612.8 millones) en el resto del mundo, incluidos 3 mil 220 millones de pesos (189.2 millones de dólares) en China, donde la taquilla llegó a superar en algunas semanas a la del propio mercado estadounidense.

La secuela retomará la historia varios años después. El actor Benjamin Bratt, confirmado para reponer su papel como la voz de Ernesto de la Cruz, adelantó los detalles centrales de la trama durante el panel de D23.

“Para algunos, Miguel es un pequeño problema que arruinó una carrera y destruyó un legado”, declaró Bratt desde el escenario. “Ernesto de la Cruz está de vuelta para vengarse, enviando a Miguel a una aventura de regreso a la Tierra de los Muertos.”

El actor añadió que, por una ironía del destino, Miguel deberá unir fuerzas con el mismo hombre que una vez lo traicionó. La alianza forzada entre ambos personajes será el eje narrativo de la secuela.

Lee Unkrich, director de la primera Coco y ganador del Óscar por Toy Story 3, retoma la dirección del proyecto tras haberse retirado de Pixar en 2019 para dedicarse a su familia. Lo acompaña el codirector Adrian Molina, responsable también de Elio, con Mark Nielsen como productor, veterano del estudio con créditos en Toy Story 4 e Intensamente 2.

Coco 2 se suma a la estrategia del estudio de continuar sus títulos más rentables. Toy Story 5 e Inside Out 2 superaron cada una los mil millones de dólares en taquilla global. Los Increíbles 3 tiene previsto su estreno en 2028, y Coco 2 llegará a las salas en noviembre de 2029.