Lanza Prime Video el tráiler de ‘Spider-Noir’, la serie protagonizada por Nicolas Cage

Prime Video presentó el primer tráiler oficial de Spider-Noir, su nueva serie de acción real basada en una versión alternativa del universo de Spider-Man. La producción está protagonizada por Nicolas Cage, quien interpreta a Ben Reilly en una historia ambientada en la Nueva York de los años 30. La propuesta traslada al icónico personaje a una atmósfera inspirada en el cine negro clásico. De acuerdo con Milenio, se trata de una narrativa más cercana al thriller criminal que a las historias tradicionales de superhéroes. Además, la serie ofrecerá una innovación visual: podrá verse tanto en blanco y negro como en una versión a color llamada True-Hue. Con estreno programado para el 27 de mayo de 2026, la plataforma busca atraer tanto a seguidores de los cómics como a nuevos públicos interesados en relatos más introspectivos y oscuros.

La serie se sitúa en la Nueva York de la década de 1930. En este contexto, Ben Reilly ya no es un héroe activo, sino un detective privado que carga con el pasado de haber sido el único vigilante de la ciudad, detalla elimparcial.com El lema que guía la historia es, “Sin poder no hay responsabilidad”. Esta frase marca una diferencia frente a la conocida premisa clásica del personaje. Aquí, el enfoque se centra en el conflicto interno del protagonista, su moralidad y los casos criminales que enfrenta. El tráiler muestra escenarios con calles lluviosas, sombras marcadas y ambientes cerrados que refuerzan la tensión. La narrativa prioriza el misterio, la investigación y los dilemas personales.

Nicolas Cage.

Nicolas Cage da vida a una versión de Ben Reilly inspirada en el personaje que apareció en las películas animadas de Spider-Man. En esta adaptación, el actor encarna a un investigador que intenta reconciliar su pasado heroico con su presente como detective. La interpretación se aleja del héroe juvenil y apuesta por un personaje más introspectivo. Esto marca una diferencia clara frente a otras adaptaciones del universo arácnido. Uno de los elementos más comentados es su formato visual. Spider-Noir estará disponible en dos versiones, la primera en blanco y negro auténtico, en homenaje al cine de detectives clásico. La versión a color (True-Hue), para quienes prefieran una experiencia más contemporánea. Esta opción permitirá al espectador elegir cómo desea ver la serie desde su estreno. Es una estrategia poco común en producciones de gran escala y forma parte de la identidad estética del proyecto.