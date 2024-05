“Lost!” es una canción de pop alternativo sobre aquellos que no pueden encontrar respuestas y están perdidos debido a sentimientos contradictorios.

La canción expresa que incluso esa situación podría estar bien cuando estás con amigos.

El nuevo álbum se compone de los temas Right People, Wrong Place, Nuts, Out of love, Domodachi (feat. Little Simz), ? (Interlude), Groin, Heaven, Lost!, Around the world in a day (feat. Moses Sumney), ㅠㅠ (Credit Roll) y Come back to me.

Actualmente RM se encuentra llevando a cabo su servicio militar obligatorio en Corea del Sur, como el resto de los integrantes.

Jin, su compañero de banda, fue el primero en ingresar a su servicio militar y está a unos días de concluirlo. Saldrá el 12 de junio de 2024.