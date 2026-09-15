$!Lanza Rodrigo Nájera el EP titulado ‘Raíces’

Raíces es una selección de cuatro temas que Nájera ha compartido con su público, incluyendo Suspirar . La novedad es la inclusión de Pues qué bonita cosa , ahora disponible en plataformas digitales tras la continua petición de sus seguidores, quienes lo disfrutaban solo en YouTube.

El cantautor Rodrigo Nájera lanza su nuevo EP Raíces , que reúne cuatro éxitos y estrena oficialmente el tema Pues qué bonita cosa en plataformas digitales. Esta producción rinde tributo a la identidad musical y responde a la petición de sus seguidores.

Con casi tres décadas de trayectoria en la industria musical, Rodrigo Nájera se consolidó tras su participación en la tercera generación de La Academia.

Su carrera se ha distinguido por su constancia, madurez vocal y una evolución artística que lo ha llevado a compartir escenarios con figuras como Vicente Fernández, así como a presentarse en recintos internacionales como el Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid.

Su propuesta musical fusiona con maestría la fuerza del Regional Mexicano con matices de Pop Latino y Rumba Flamenca.

“Este es un momento para voltear hacia atrás, honrar de dónde venimos y celebrar aquello que nos da identidad”, reflexionó Rodrigo Nájera. El cantautor expresó que Raíces representa el corazón de su propuesta, buscando conectar con la emoción pura y la historia compartida.

En la producción del EP interviene el reconocido Toby Sandoval, productor internacional referente de la música regional e hispana.

El talento autoral y compositivo del propio Rodrigo Nájera y de la compositora Luz Tirado también contribuyó al proyecto.

Juntos lograron plasmar un sonido fresco, maduro y de impecable factura, que respeta la esencia tradicional con un enfoque contemporáneo.

Con Raíces, Nájera reafirma su lugar como una de las voces versátiles y consolidadas de la música latina. El EP ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música.