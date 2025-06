Sabrina Carpenter volvió con todo este verano y su nuevo sencillo Manchild ya está dando de qué hablar. Con un ritmo bailable, una letra irónica y un título cargado de indirectas, la canción ha despertado una gran pregunta en redes, ya que se piensa que está dedicada a su ex Barry Keoghan.

Ellos nunca confirmaron oficialmente que eran pareja, pero los rumores comenzaron a principios de 2023 y durante ese año fueron vistos juntos en varias ocasiones públicas, como la fiesta después de los Grammy, el after party de los Oscar organizado por Vanity Fair y la Met Gala.

Keoghan incluso apareció en el video musical de Please Please Please y fue captado apoyando a Sabrina durante su presentación en Coachella .

Sin embargo, en diciembre de 2023, la revista People informó que la relación había terminado tras un año de noviazgo intermitente diciendo que son jóvenes y están enfocados en sus carreras, así que decidieron tomarse un descanso.