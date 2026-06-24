Lanza Shakira ‘Dai Dai’ versión en español

Tras varias semanas del estreno de Dai Dai, Shakira sorprendió al lanzar una versión en español del tema mundialista.
Asimismo, la cantante desató las reacciones y comentarios tras reestrenar la canción del Mundial 2026 poco antes de que Colombia disputará su segundo partido dentro del calendario de la Copa del Mundo.
Por lo tanto, la noche de este pasado martes 23 de junio los colombianos se apoderaron del entretenimiento, pues mientras la selección de Colombia enfrentó a República Democrática del Congo, la barranquillera una vez más conquistó las listas de reproducciones.
#COLOMBIA: SHAKIRA LE DIO EL GOL A COLOMBIA ANTE RD EL CONGOEn el mismo momento en que Shakira comenzó a cantar y bailar el DAI DAI en español por primera vez en México, la Selección Colombia logró el gol de la victoria ante la República Democrática de El Congo, en un duro... pic.twitter.com/mmXiELZNt6— Colombia Noticias (@CNotiWeb)
June 24, 2026
#COLOMBIA: SHAKIRA LE DIO EL GOL A COLOMBIA ANTE RD EL CONGOEn el mismo momento en que Shakira comenzó a cantar y bailar el DAI DAI en español por primera vez en México, la Selección Colombia logró el gol de la victoria ante la República Democrática de El Congo, en un duro... pic.twitter.com/mmXiELZNt6
A modo de primicia de Telemundo y en el marco de este encuentro, se “estrenó” la versión en español de Dai Dai, el himno oficial de la Copa del Mundo 2026, misma en la que la colombiana comparte créditos con Burna Boy, señala telediario.mx
Asimismo, medios nacionales destacaron que la canción oficial del Mundial de fútbol en su versión en español se estrenó la noche de este pasado martes en el Estadio Guadalajara.
Por lo que Dai Dai en español resonó en las instalaciones de la casa de las Chivas del Guadalajara.
La artista reveló la noticia mediante un video compartido desde las tribunas del AT&T Stadium en Arlington, Texas, donde se encontraba disfrutando del encuentro entre Argentina y Austria junto a sus hijos, Milan y Sasha.
“Poder sacar Dai Dai en español y, no solo eso, sino estrenarlo en el partido de Colombia mañana, significa muchísimo. Es la gran sorpresa que les tenía”, expresó la intérprete.
Con Dai Dai, Shakira consolida su posición como la figura musical más emblemática del torneo, siendo esta su cuarta canción escrita para una Copa del Mundo.
La versión original del tema, una colaboración con el artista nigeriano Burna Boy, ya se posicionó en el top cinco de las listas de popularidad a nivel global.
Para Shakira, esta adaptación al español representa un vínculo especial con sus raíces y con el público latinoamericano, reafirmando el orgullo de representar a su país en el escenario internacional más importante del fútbol.