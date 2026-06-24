Lanza Shakira ‘Dai Dai’ versión en español

Tras varias semanas del estreno de Dai Dai, Shakira sorprendió al lanzar una versión en español del tema mundialista. Asimismo, la cantante desató las reacciones y comentarios tras reestrenar la canción del Mundial 2026 poco antes de que Colombia disputará su segundo partido dentro del calendario de la Copa del Mundo. Por lo tanto, la noche de este pasado martes 23 de junio los colombianos se apoderaron del entretenimiento, pues mientras la selección de Colombia enfrentó a República Democrática del Congo, la barranquillera una vez más conquistó las listas de reproducciones.

#COLOMBIA: SHAKIRA LE DIO EL GOL A COLOMBIA ANTE RD EL CONGO



En el mismo momento en que Shakira comenzó a cantar y bailar el DAI DAI en español por primera vez en México, la Selección Colombia logró el gol de la victoria ante la República Democrática de El Congo, en un duro... pic.twitter.com/mmXiELZNt6 — Colombia Noticias (@CNotiWeb) June 24, 2026

A modo de primicia de Telemundo y en el marco de este encuentro, se “estrenó” la versión en español de Dai Dai, el himno oficial de la Copa del Mundo 2026, misma en la que la colombiana comparte créditos con Burna Boy, señala telediario.mx Asimismo, medios nacionales destacaron que la canción oficial del Mundial de fútbol en su versión en español se estrenó la noche de este pasado martes en el Estadio Guadalajara.

Por lo que Dai Dai en español resonó en las instalaciones de la casa de las Chivas del Guadalajara.