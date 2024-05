Slash, el histórico guitarrista de Guns N’ Roses, lanzó su nuevo álbum en solitario titulado Orgy of the Damned a través de Gibson Records.

El disco, está compuesto mayormente de versiones de blues, incluye la colaboración de artistas de renombre como Steven Tyler de Aerosmith, Billy Gibbons de ZZ Top, Demi Lovato, Chris Stapleton, Gary Clark, Jr., Iggy Pop, Chris Robinson de Black Crowes y Brian Johnson de AC/DC, entre otros.

El músico, quien se define como “un tipo del blues” desde que comenzó a tocar guitarra, ha querido llevar su carrera a sus raíces musicales. A pesar de ser conocido principalmente por su trabajo en el hard rock con Guns N’ Roses, Velvet Revolver y otras bandas, este proyecto surge como un sueño de “diversión” que siempre quiso realizar. “Nunca tuve tiempo para algo así”, comentó el guitarrista a Billboard.

El álbum se sumerge en los clásicos del blues de artistas como Robert Johnson, Willie Dixon, Lightnin’ Hopkins y Howlin’ Wolf, pero también se aventura en el blues psicodélico con The Pusher de Steppenwolf y en éxitos de Motown como Papa was a Rolling Stone de los Temptations y Living for the city de Stevie Wonder.