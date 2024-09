Stevie Wonder, el legendario músico y activista, ha lanzado una nueva canción titulada Can We Fix Our Nation’s Broken Heart? que busca inspirar unidad y acción en un momento crucial para Estados Unidos.

Durante su discurso en la convención, Wonder subrayó la importancia de tomar acción y no quedarse pasivos.

“Ahora es el momento de entender dónde estamos y qué se necesita para ganar: ganar los corazones rotos, ganar a los desencantados, ganar a los espíritus enojados. Ahora es el momento”, dijo Wonder, alentando al público a levantarse y votar. Con un tono apasionado, Wonder pidió coraje frente a la complacencia.

Después de su discurso, Wonder interpretó una poderosa versión de su éxito de 1973 Higher Ground, recordando a todos la necesidad de elevarse por encima de las divisiones y trabajar por un futuro mejor.

Aunque su nueva canción es más suave tanto en lo musical como en lo lírico en comparación con algunas de sus canciones políticas más destacadas, como Livin’ for the City o You Haven’t Done Nothing, el mensaje sigue siendo claro: es un llamado a la unidad y a sanar las divisiones de la nación.

La letra de la canción plantea preguntas profundas: “¿Podemos arreglar el corazón roto de nuestra nación? ¿Somos lo suficientemente valientes para intentarlo?”. Con esta nueva canción, Stevie Wonder continúa utilizando su música para inspirar y motivar al cambio social.