Los temas agregados en la segunda parte del ‘Tortured Poets’ son los siguientes:

The black dog, Im gonna get you back, The albatros, Chloe or Sam or Sophia or Marcus, How dit It end?, So high school, I hate it here, I thank you all me, I look in people’s Windows, The Prophecy, Cassandra, Peter, The Bolter, Robin y The Manuscript.

Entre los logros que ha obtenido este álbum a pocas horas de su publicación se encuentran debutar como número uno en Apple Music (con la canción ‘Fortnight’, que incluye a Post Malone), así como ocupar la mayoría de los puestos en diferentes listas de popularidad como Spotify y Apple Music.