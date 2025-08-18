Lanza Taylor Swift vinilos especiales de ‘The Life of a Showgirl’

Una versión presenta un vinilo violeta con efecto marmoleado brillante, mientras que la otra combina un verde menta y ónix en un diseño igualmente marmoleado.

Ambas ediciones comparten la misma fotografía de portada, donde Swift luce un traje de showgirl, aunque se diferencian en los colores del logo del título y, sobre todo, en el vinilo.

Taylor Swift sorprendió a sus fans al anunciar el lanzamiento de dos vinilos variantes de su álbum The Life of a Showgirl , disponibles exclusivamente en su tienda en línea bajo el nombre The Shiny Bug Collection .

Se trata de ofertas únicas, a la venta por 48 horas o hasta agotar existencias. Este lanzamiento sigue al reciente estreno de tres ediciones deluxe en CD, que se agotaron mucho antes de lo previsto.

Aunque la etiqueta “Shiny Bug” aún genera misterio entre los fans, quienes creen que es una palabra que revelará en la letra del álbum o podría ser una referencia a Pokémon Go.

La temática del disco está clara, reflejar la vida de Swift equilibrando la música y su vida personal durante la casi bienal Eras Tour, detalla elimparcial.com

El arte de estas portadas fue creado por Mert Alas y Marcus Piggott, el equipo creativo que ha trabajado en toda la campaña visual del álbum. La única edición de vinilo previamente disponible es la llamada sweat and vanilla perfume portofino orange glitter, que permanece a la venta de manera ilimitada.

A diferencia de lanzamientos anteriores, Swift aclaró que estas nuevas ediciones no incluyen temas extra. En un podcast con Travis Kelce explicó que buscaba un álbum perfectamente cohesionado de 12 canciones, evitando agregar o quitar pistas para mantener la integridad del proyecto.

“Quería un álbum tan enfocado en la calidad y en el tema, que estas 12 canciones de mi duodécimo álbum encajaran como un rompecabezas perfecto. No hay más canciones, no hay menos, todo está como debe ser.”

Con este lanzamiento, Swift combina estrategia de coleccionismo, diseño impactante y narrativa personal, consolidando su álbum The Life of a Showgirl como un objeto de deseo para los fans y coleccionistas del vinilo.