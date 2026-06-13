Lanza Toñita su propio tema para el Mundial de Futbol

Tras el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la cantante Toñita se sumó a la fiebre por el certamen deportivo con el tema México, ¡vamos a ganar!. A pocas horas de su lanzamiento, la canción ha sumado miles de reproducciones y abrió una conversación en plataformas digitales debido a la estricta vigilancia por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) sobre el uso comercial de marcas registradas por la FIFA. La exparticipante del reality de canto La Academia compartió el video oficial de México, ¡vamos a ganar!, donde destacó que estuvo a cargo de su composición.

“Tema escrito para mi gente hermosa, con todo el amor, corazón y respeto para ustedes!! Tengo fe de que nuestro equipo, la Selección Mexicana, dará triunfos que no esperamos”, escribió la cantante. Subraya que “le nació del corazón escribirla”. A diferencia de Mariana Ochoa, cuyo sencillo “México mágico, ponte el sombrero” puede estar sujeto a una evaluación de parte del IMPI por la mención de marcas registradas por la FIFA, la canción de Toñita evidencia mayor supervisión, señala infobae.com El clip muestra locaciones de la Ciudad de México, no sedes mundialistas ni elementos gráficos de la FIFA. Asimismo, la letra solo incluye una palabra que se asocia directamente con el mundial: “copa”.