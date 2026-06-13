Lanza Toñita su propio tema para el Mundial de Futbol

Tras el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la cantante Toñita se sumó a la fiebre por el certamen deportivo con el tema México, ¡vamos a ganar!.
A pocas horas de su lanzamiento, la canción ha sumado miles de reproducciones y abrió una conversación en plataformas digitales debido a la estricta vigilancia por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) sobre el uso comercial de marcas registradas por la FIFA.
La exparticipante del reality de canto La Academia compartió el video oficial de México, ¡vamos a ganar!, donde destacó que estuvo a cargo de su composición.
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Una publicación compartida por Toñita (@tonitamusic1)
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“Tema escrito para mi gente hermosa, con todo el amor, corazón y respeto para ustedes!! Tengo fe de que nuestro equipo, la Selección Mexicana, dará triunfos que no esperamos”, escribió la cantante.
Subraya que “le nació del corazón escribirla”. A diferencia de Mariana Ochoa, cuyo sencillo “México mágico, ponte el sombrero” puede estar sujeto a una evaluación de parte del IMPI por la mención de marcas registradas por la FIFA, la canción de Toñita evidencia mayor supervisión, señala infobae.com
El clip muestra locaciones de la Ciudad de México, no sedes mundialistas ni elementos gráficos de la FIFA. Asimismo, la letra solo incluye una palabra que se asocia directamente con el mundial: “copa”.
¡Ya llegó su negra de oro, señores!. Mexicana de corazón. De Veracruz para el mundo. Se escucha en la tribuna una sola voz: México, tú puedes, te queremos ver campeón. Tus mejores guerreros competirán y sabemos que el alma entregarán. La lucha es aquí, no podemos fallar. México campeón, te queremos ver ganar.
De acuerdo con voceros del IMPI, desde 2024 la FIFA solicitó el registro de 357 marcas que ya son protegidas por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
“Hemos realizado acciones con ellos, desde el acompañamiento, la capacitación, obviamente el registro de sus marcas. Ellos, desde 2024, tienen registradas 357 marcas para esta Copa Mundial, entre ellas Copa Mundial de la FIFA, Mundial 2026 y, evidentemente, las mascotas”, indicó Carolina Pérez Luna, directiva divisional de Protección a la Propiedad Intelectual.
Sin embargo, las restricciones del IMPI han generado confusión en vísperas del mundial, especialmente en el sector empresarial.
Mediante un comunicado, el organismo descentralizado desmintió la aplicación de multas de 29 millones de pesos a establecimientos que incurran en uso indebido de marcas.
“El artículo 388 de la Ley Federal del Derecho de Autor, las infracciones anteriormente mencionadas son aplicables solo en materia de comercio y no por retransmisión, lo que ha generado una confusión entre el público”, señaló el instituto.
En estos casos, la multa principal va de mil a 5 mil días de multa, calculados con base en la UMA vigente. De acuerdo con la autoridad, la sanción máxima es de aproximadamente 586 mil 500 pesos.