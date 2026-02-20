Lanza U2 tema contra ICE y el gobierno de Estados Unidos

La icónica banda irlandesa U2 sorprendió a sus seguidores este 18 de febrero con el lanzamiento inesperado de Days of Ash, su primer material nuevo desde 2017. La colección de seis pistas —cinco canciones inéditas y un poema hablado— aborda temas de injusticia, violencia estatal y conflictos globales contemporáneos, y abrió con un corte particularmente directo American Obituary, un tributo emotivo a Renée Nicole Macklin Good, la ciudadana estadounidense asesinada por un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, Minnesota el 7 de enero de 2026. El EP, disponible desde esta semana en todas las plataformas de streaming y acompañado de un zine digital titulado Propaganda, fue producido por Jacknife Lee y presenta una mezcla de rock urgente con elementos de protesta y lirismo social.

La pista de apertura, American Obituary, no esquiva la intensidad. Su letra nombra explícitamente a Renée Good, describiéndola como “madre estadounidense de tres” cuya vida fue truncada por la violencia estatal. El video lírico, publicado en el canal oficial de YouTube de la banda, cierra con la frase. “Renée Nicole Macklin Good was great 1988–2026”, rindiéndole homenaje personal. En un comunicado acompañando el lanzamiento en redes sociales, U2 describió el incidente y la figura de Good como una manifestante pacífica y observadora legal que, según múltiples versiones y testigos, fue baleada a quemarropa por un agente de ICE.