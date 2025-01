$!Lanza Will Smith el tema ‘Beautiful Scars’, inspirado en The Matrix

El reconocido actor Will Smith, acaba de lanzar junto a Big Sean el video musical de su canción Beautiful Scars, en donde se puede ver qué hubiera pasado si el actor no hubiera rechazado el papel de Neo en The Matrix en 1999 para protagonizar Wild Wild West. A principios del año 2025, Will Smith causó furor entre sus fanáticos al compartir en sus redes sociales un proyecto que al parecer estaría relacionado con The Matrix. Will rechazó interpretar a Neo en la película dirigida por las hermanas Wachowski, para protagonizar Wild Wild West, una cinta dirigida por Barry Sonnenfeld que combina el género “western” con ciencia ficción.

Al final The Matrix fue protagonizada por Keanu Reeves y pasó a ser una de las franquicias más populares de principios del 2000 y que a la fecha sigue siendo un referente en el mundo del cine, mientras que Wild Wild West fue considerada un fracaso en taquilla; en varias ocasiones Will Smith ha declarado que considera que rechazar el papel de Neo ha sido uno de los mayores errores de su carrera. Sin embargo, el anuncio de Will no estaba relacionado a un reboot o una nueva película de The Matrix, sino a un proyecto donde retomaría su faceta musical junto a Big Sean, con la canción Beautiful Scars, la cual habla de ver los errores del pasado como parte de lo que somos ahora.

La canción interpretada por Will Smith y Big Sean, junto al artista OBanga, se lanzó en plataformas digitales el 29 de enero y forma parte del álbum homónimo que saldrá en marzo de 2025. En el video, se estrenó este 30 de enero, y Will no quiso quedarse con las ganas de interpretar a Neo en The Matrix, por ello muestra una visión de cómo hubiera sido si hubiera aceptado el papel. El tema comienza con una de las escenas más icónicas y referenciadas en el mundo del cine, cuando Neo debe elegir entre tomar la píldora azul o la roja; la primera mantiene las cosas justo como están; mientras que la roja, la cual te saca de la matrix y te hace ver la realidad.