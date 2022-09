Lanza Yolanda Andrade advertencia a Pati Chapoy tras acusación

Hace unos días, Laura Zapata aseguró que Yolanda Andrade ha recibido ayuda económica por parte de Thalía y la responsabilizó de cualquier situación negativa que le pudiera ocurrir. Ante esta situación, la conductora de Montse & Joe le pidió a la actriz no involucrar a su hermana en su discusión y afrontar las consecuencias de sus declaraciones.

“Cuidado con tu lengua y manita #patychapoy. Tú y tu botarga #danielbisoño me tienen que enseñar esas Pruebas. ¡NO le mientan a la Gente! ¡Te reto a las Pruebas, Mentirosa!”, escribió Andrade.

“Mi querida Pati, tu fuente de información está mal, puesto que jamás me pedían dinero ni Yolanda ni Montse, ya también con mi querido Pablo Montero me andan dejando en mal, ya agarren a otro, jajaja. Saludos”, escribió Julio César.

En una entrevista que retomó el programa De primera mano, la villana de las telenovelas volvió a atacar a Yolanda Andrade y su familia: “Las informaciones que ha sacado el público, que también no digan que yo lo saqué, me he sorprendido esta semana con todas las noticias que han sacado de la familia de esa persona, peligrosísimos”.

“Por eso la vuelvo a hacer responsable si me pasa algo a mí o cualquiera de mis pertenencias”, dijo. Por último, comentó: “Que miedo, imagínate que una loquita salga y diga cosas que no son reales.