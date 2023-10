“Eres un rayito de sol. Un proyector en mis deseos. Eres la explosión de mi voz, un nuevo milagro que cumple mis sueños. Seguir orgullosamente tercos es la obra más grande de amor”, señala la primera estrofa de la obra musical.

“¡Gracias México! Te doy todo, todo lo que tengo de amor. Hoy quiero darte las gracias, porque me nace del alma; “Pues tú ya lo has dado todo y así me llenas el alma”, dice después la canción.

En las diferentes plataformas en que se compartió la canción recibió comentarios positivos.