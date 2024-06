”Mi propuesta ofrece una opción fresca en el norteño, cabe decir que también soy compositor, me gusta escribir canciones para luego vestirlas con mi música, mi estilo, mi propia sonoridad, para que el público cuando lo escuche me identifique inmediatamente”.

”Desde mi lanzamiento como solista hace dos años, la respuesta del público a mi proyecto ha sido muy buena, he recibido mucho apoyo en mi concepto norteño, y Soy VIP viene a impulsar aun más mi carrera, el cual se suma a los temas que he grabado en cinco discos ya”.

La música recordó, le ha dado la oportunidad de visitar otros lugares no solo de México, sino del extranjero, en ciudades como Las Vegas, Houston, entre otros.

“Abrirme paso como cantante solista no es sencillo, creo que para nadie lo es, todo comiendo es muy difícil, es tocar puertas, creer en tu proyecto, en ti mismo, y lograr que el público crea en tu proyecto, porque solo así te brindarán su apoyo, yo ya era músico de otra agrupación, el público ya me conocía porque hice producciones para figuras como Peso Pluma, Tito Doble P, entre otros, pero quiero que ahora me conozcan como cantante, porque sé que puedo aportar algo bueno”, resaltó Antonín.

Junto a él, están los integrantes de La Instruxión, una agrupación oriunda de Culiacán con una trayectoria de cuatro años en la escena musical, dando sus primeros pasos en el 2020.

El grupo está conformado Gildardo Castañeda, primera voz, Masiel Castañeda, acordeón, Rafael González, bajo eléctrico, Adán Patrón, batería, Jesús Niebla, bajoquinto y Luis Horacio soto, voz, distinguiéndose por su innovador y versátil sonido.

“Como grupo somos muy versátiles, con nosotros podrán desde baladas, cumbias, norteñas, rancheritas, corridos, de todo, donde la mayoría de los temas son composiciones nuestras, y gracias a Dios hay vamos, abriendo camino en esta carrera”, destacó Gildardo Castañeda.

”Con este tema Soy VIP que estamos promocionando junto a Antonín, hemos visto una muy buena reacción de la gente, ha gustado mucho, creo que ambos hemos ganado más público que está conociendo nuestros proyectos, y eso se está reflejando en las visualizaciones del video, el cual está por llegar al millón de vistas en YouTube, y m{as d 2 millones de reproducciones en Spotify, y eso pues nos da mucho gusto”, detalló.

El vocalista agregó también que este tema se suma a otros éxitos como La ruleta de la vida, este uno de los más pedidos del público, canciones con un mensaje agradable, positivo, de fiesta, de pasarla bien.