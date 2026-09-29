Lanzan canción oficial al ‘495 Aniversario de Culiacán’

Tierra de gente alegre, de corazón sincero, lugar de historia, un orgullo verdadero, son algunas de las expresiones que se pueden escuchar en el tema 495 Aniversario de Culiacán, escrita e interpretada por dos jóvenes talentos sinaloenses, Rulex Espero y Obher. “Hoy tengo el gusto de compartir con ustedes la canción oficial del 495 Aniversario de Culiacán, realizada con mucho cariño, orgullo y respeto para todos los culichis”, señaló el artista urbano Rulex. Agregó que por quinta ocasión, es que hace posible este proyecto, en esta edición, contando con la colaboración de Obher, un artista de Guasave, sumando talento, música y sentimiento para celebrar a así a la ciudad en su gran fiesta de identidad. “Espero de corazón que esta canción sea de su agrado y que, al escucharla, puedan sentir un poquito del amor y orgullo que tenemos por Culiacán”.

El tema, subrayó Rulex, aborda grandes atributos que definen a Culiacán, como su cultura, gastronomía, brindando un especial reconocimiento a la ciudad por su 495 Aniversario, resaltando siempre el lado positivo de las cosas. ”Yo soy de Eldorado, aquí empecé a hacerle canciones, siempre buscando el lado positivo a las cosas, mostrando el lado bonito, ese de gente trabajadora, alegre, su música, pero Culiacán también se ha convertido en una parte muy especial de mi vida. Mi segunda casa, una tierra que quiero, respeto y llevo siempre en el corazón”.

Obher, intérprete de Guasave.

A través de un beat movido y con toques de rap, la dupla de intérpretes, muestra un video que se realizó en dos días recorriendo importantes puntos de la ciudad. En él se pueden apreciar lugares como La Catedral, la avenida Álvaro Obregón, el Mercado Garmendia, el Pitón de la Aurora, entre otros. “Ya son 495 años de historia, que nos hacen recordar de los tacos a los mariscos, del sushi a la tradición, con su gente y su cultura, late fuerte el corazón, Culiacán, Culiacán, que bonito es verte crecer”, versa el tema en una de sus estrofas.

Rulex Espero.

Rulex destacó que hacer este tipo temas lo motiva mucho, pues cantar crear y componer son parte de sus pasiones. “Esto me hace sentir vivo, disfruto cuando ponen mi tema en los eventos, los videos, que me digan que está chido, que me feliciten, siento mucha satisfacción y agradecimiento hacia todas las personas que confiaron en esto, entre ellos al Instituto Municipal de Cultura Culiacán”, dijo. El rapero eldoradense detalló que, el tema se compuso en un solo día, se armó el beat, aportando cada uno su propio estilo al tema, el cual ya está en plataformas como Facebook, YouTube, e Instagram del Instituto Municipal de Cultura Culiacán, además de las redes sociales de ambos intérpretes.