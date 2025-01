Lanzan Carín León y Adriel Favela el tema ‘Un 2x3’

Esta colaboración marca el segundo lanzamiento de Carín León en 2025, siguiendo su participación en En Otra Vida junto a la argentina Yami Safdie y el venezolano Lasso a principios de enero.

Adriel Favela es un cantante y compositor mexicano, conocido por su estilo que fusiona géneros como el regional mexicano y el pop. Nacido en el estado de Durango, ha ganado popularidad en la escena musical gracias a su talento y carisma.

Favela ha logrado conectar con su audiencia a través de letras emotivas y melodías pegajosas, abordando temas de amor, desamor y la vida cotidiana. Su creciente carrera ha sido impulsada por plataformas digitales, donde ha acumulado millones de reproducciones y seguidores.

Con una base de fans leales, Adriel Favela continúa consolidándose como una de las voces emergentes del panorama musical en México.

El lanzamiento llega tras conocerse que Carín es el artista masculino con más nominaciones a la 37 entrega anual de Premio Lo Nuestro con 10 menciones, entre las que destacan Artista del Año, Álbum y Canción del Año.

La estrella multiplatino figura en 10 categorías de los premios, entre ellas, Artista del año, Álbum del año por su disco ganador del Latin Grammy 2024 Boca Chueca Vol. 1, y Canción del año por su hit global Primera Cita.

-Artista Premio Lo Nuestro Del Año.

-Canción del Año por Primera Cita.

-Álbum del Año por Boca Chueca, Vol 1.

-Colaboración “Crossover” Del Año” por It Was Always You (Siempre Fuiste Tú) junto a Leon Bridges.

- La Mezcla Perfecta del Año por Una Vida Pasada junto a Camilo.

-Canción del Año - Tropical por Una Vida Pasada junto a Camilo.

-Artista Masculino del Año - Música Mexicana.

-Canción del Año - Música Mexicana por Primera Cita.

-Canción Mariachi/Ranchera del Año por Lamentablemente con Pepe Aguilar.

-Álbum del Año - Música Mexicana por Boca Chueca, Vol 1.

Estas son las primeras nominaciones de Carín en un año que pinta extraordinario. En febrero, el originario de Hermosillo buscará conquistar su primer Grammy. Su disco Boca Chueca, Vol. 1 se disputa el gramófono dorado al Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejano).