Lanzan colaboración Carlos Santana y Becky G, con el tema ‘Mi gran amor’

La música suele contar historias de amor, desamor o esperanza. Sin embargo, la nueva colaboración entre Carlos Santana y Becky G busca ir más allá del entretenimiento. Bajo el título Mi gran amor, ambos artistas presentan una canción que utiliza el rock y el pop para hablar de una realidad que afecta a miles de familias latinas en Estados Unidos: el temor constante a la deportación y la incertidumbre sobre el futuro. El sencillo pone el foco en las experiencias de trabajadores migrantes que han construido su vida en territorio estadounidense, pero que continúan enfrentando obstáculos para regularizar su situación. A través de distintos personajes y relatos, la canción expone las dificultades que viven quienes dejaron su país en busca de mejores oportunidades y hoy enfrentan el riesgo de ser separados de sus seres queridos.

Uno de los elementos centrales de Mi gran amor es la manera en que retrata situaciones cotidianas de la comunidad migrante. La letra presenta casos que reflejan el contraste entre la preparación profesional de muchas personas y las oportunidades laborales a las que pueden acceder una vez que llegan a Estados Unidos, señala elimparcial.com Entre los relatos aparece el de un hombre que ejercía como abogado en su país de origen, pero que ahora trabaja en la construcción para mantener a su familia. También se menciona a una mujer que limpia edificios residenciales y destina parte de sus ingresos para apoyar económicamente a su madre. La canción incluye además la historia de Willie, un guardia de seguridad de 70 años que ha vivido y trabajado durante 35 años en Estados Unidos. A pesar de no contar con antecedentes criminales, sigue sin lograr la regularización de su estatus migratorio.