Lanzan colaboración Carlos Santana y Becky G, con el tema ‘Mi gran amor’

La música suele contar historias de amor, desamor o esperanza. Sin embargo, la nueva colaboración entre Carlos Santana y Becky G busca ir más allá del entretenimiento.
Bajo el título Mi gran amor, ambos artistas presentan una canción que utiliza el rock y el pop para hablar de una realidad que afecta a miles de familias latinas en Estados Unidos: el temor constante a la deportación y la incertidumbre sobre el futuro.
El sencillo pone el foco en las experiencias de trabajadores migrantes que han construido su vida en territorio estadounidense, pero que continúan enfrentando obstáculos para regularizar su situación.
A través de distintos personajes y relatos, la canción expone las dificultades que viven quienes dejaron su país en busca de mejores oportunidades y hoy enfrentan el riesgo de ser separados de sus seres queridos.
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Una publicación compartida por Sony Music Latin (@sonymusiclatin)
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Uno de los elementos centrales de Mi gran amor es la manera en que retrata situaciones cotidianas de la comunidad migrante. La letra presenta casos que reflejan el contraste entre la preparación profesional de muchas personas y las oportunidades laborales a las que pueden acceder una vez que llegan a Estados Unidos, señala elimparcial.com
Entre los relatos aparece el de un hombre que ejercía como abogado en su país de origen, pero que ahora trabaja en la construcción para mantener a su familia. También se menciona a una mujer que limpia edificios residenciales y destina parte de sus ingresos para apoyar económicamente a su madre.
La canción incluye además la historia de Willie, un guardia de seguridad de 70 años que ha vivido y trabajado durante 35 años en Estados Unidos. A pesar de no contar con antecedentes criminales, sigue sin lograr la regularización de su estatus migratorio.
El mensaje principal del tema gira en torno a la transformación del llamado “sueño americano” en una experiencia marcada por el miedo y la incertidumbre.
La letra aborda el impacto de las redadas migratorias y los operativos de las autoridades, situaciones que generan preocupación entre quienes temen ser detenidos o separados de sus familias.
Una de las frases interpretadas por Becky G resume esa idea. “Se volvió una pesadilla buscar el sueño en Estados Unidos”. Con esta línea, la canción expresa la percepción de quienes consideran que las oportunidades prometidas por el país contrastan con las dificultades que enfrentan en la vida diaria.
Otro de los momentos más destacados del sencillo es una referencia a la participación histórica de la comunidad latina en el desarrollo económico y social de Estados Unidos.
La frase “Las estrellas de su bandera las cosimos nosotros” busca representar la contribución de generaciones de trabajadores migrantes en distintos sectores productivos. El mensaje apunta a reconocer el papel que muchos latinos han desempeñado durante décadas y a cuestionar la falta de reconocimiento que, desde su perspectiva, reciben en distintos ámbitos.
Más allá de su propuesta musical, la canción busca abrir una conversación sobre las consecuencias humanas de las políticas migratorias y sobre las condiciones que enfrentan muchos trabajadores latinos en Estados Unidos.
A través de historias concretas, Carlos Santana y Becky G presentan una mirada sobre la migración desde la experiencia de quienes la viven todos los días.