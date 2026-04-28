Lanzan Daddy Yankee y

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene una nueva colaboración oficial y está a cargo de Daddy Yankee y Shenseea que presentan Echo. La colaboración entre el Big Boss y la artista jamaicana ha dado lugar a una nueva propuesta musical para el próximo encuentro mundialista que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. Echo, el tercer sencillo del álbum oficial del torneo, ya está disponible en las principales plataformas digitales y suma un aporte distintivo con su base electrónica así como la fusión de dancehall y reguetón.

El tema, coproducido por Tainy, Ibrahim Maalouf, Massari, Adium, Jota Rosa y Albert Hype, integra un fragmento de la canción Red & Black Light de Maalouf, lo que añade matices únicos a la producción, señala infobae.com La canción ha sido publicada por SALXCO UAM y Def Jam Recordings y busca expandir la identidad sonora del álbum, reflejando la conexión entre sonidos caribeños y latinos. Sobre el impacto de la música y el fútbol, Daddy Yankee destacó su potencial para “unir el mundo”, enfatizando que ambas disciplinas permiten crear lazos que superan los idiomas y las fronteras.