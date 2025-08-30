$!Lanzan el primer avance de ‘Dr. Simi La Película’

Un avance animado de una película inspirada en el Doctor Simi comenzó a circular en redes sociales este fin de semana. Usuarios reportaron la existencia de un “teaser trailer” que, de acuerdo con publicaciones en X (antes Twitter), anunciaría el debut del popular personaje de Farmacias Similares en la pantalla grande.
El medio Cartoons on the Moon publicó el mensaje: “Y quizá en la noticia más inesperada del año, se anunció una película animada del Dr. Simi”, lo que desató comentarios y especulaciones entre seguidores de la cultura pop en México.
@vicglezh 🩺 ¿Lo reconocen unos añitos más joven? 🫢 la película... ¡coming soon
#DrSimi #Viral ♬ Stayin' Alive - From "Saturday Night Fever" Soundtrack - Bee Gees
El video se viralizó en distintas plataformas y cuentas, añadiendo frases como: “¡El Dr. Simi da un salto al cine!” y asegurando que se trataba de una película biográfica de Víctor González Torres, fundador de la franquicia farmacéutica y creador del personaje.
Según estos mensajes, la cinta abordará la trayectoria empresarial de González Torres, así como su impacto social en el país. En un inicio muchas personas en redes sociales no pudieron verificar si se trataba de un avance real, o una estafa de las plataformas digitales, señala infobae.com
“No tenemos ni la menor idea (de cuál estudio es), el presidente de la empresa acaba de subir este teaser diciendo: Doctor Simi la película. Próximamente”, dice la cuenta Cartoons on the Moon, por lo que algunos creen que se trata de IA.
Sin embargo, la cuenta de Instagram oficial de Víctor González Herrera, hijo de Víctor González Torres y presidente ejecutivo de Farmacias Similares, publicó el avance bajo la frase: “Dr. Simi unos añitos más joven”.
La presencia del Doctor Simi, conocido por las populares botargas, campañas publicitarias y la tendencia de arrojar peluches en eventos musicales, mantiene una fuerte influencia en el imaginario popular mexicano.
Hasta el momento no se conocen los nombres que están detrás de la cinta animada, el elenco, el estudio cinematográfico, ni nada relacionado con su fecha de estreno ya sea en cines o en plataformas.
En meses pasados, Víctor González Herrera (hijo) sí habló sobre un proyecto cinematográfico biográfico sobre su padre. Sin embargo, no mencionó que se tratara de una cinta animada.
“Ya tenemos el quuien, de hecho personas muy importantes del cine mexicano están involucrados en el proyecto y la idea es hacer algo de muy buena calidad que salga en un año y medio”, informó a medios de comunicación.
Señaló que la película se trataría de una cinta de acción real, ya que incluso se le preguntó si ya tenían considerado a los actores que encabezarían la cinta. Especialmente aquel que interpretaría a su padre.
“No les podemos decir pero va a ser un hit, vamos a buscar un mexicano muy exitoso, hay algunos, tenemos algunos en mente, no hemos cerrado nada, pero sí espérense una película muy bien hecha. Estamos revisando el quuien que lo hizo quien escribió La casa de papel, estamos pensando en algo de muy buena calidad y que cuente toda la historia a profundidad”, reveló González.