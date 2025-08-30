$!Lanzan el primer avance de ‘Dr. Simi La Película’

Un avance animado de una película inspirada en el Doctor Simi comenzó a circular en redes sociales este fin de semana. Usuarios reportaron la existencia de un “teaser trailer” que, de acuerdo con publicaciones en X (antes Twitter), anunciaría el debut del popular personaje de Farmacias Similares en la pantalla grande. El medio Cartoons on the Moon publicó el mensaje: “Y quizá en la noticia más inesperada del año, se anunció una película animada del Dr. Simi”, lo que desató comentarios y especulaciones entre seguidores de la cultura pop en México.

El video se viralizó en distintas plataformas y cuentas, añadiendo frases como: “¡El Dr. Simi da un salto al cine!” y asegurando que se trataba de una película biográfica de Víctor González Torres, fundador de la franquicia farmacéutica y creador del personaje. Según estos mensajes, la cinta abordará la trayectoria empresarial de González Torres, así como su impacto social en el país. En un inicio muchas personas en redes sociales no pudieron verificar si se trataba de un avance real, o una estafa de las plataformas digitales, señala infobae.com “No tenemos ni la menor idea (de cuál estudio es), el presidente de la empresa acaba de subir este teaser diciendo: Doctor Simi la película. Próximamente”, dice la cuenta Cartoons on the Moon, por lo que algunos creen que se trata de IA.