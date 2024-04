El primer tráiler de la muy esperada secuela Joker: Folie à Deux, con Lady Gaga como la infame secuaz, por fin ha sido lanzado, mostrando el ansiado encuentro de Harley y el Joker de Joaquin Phoenix en esta nueva entrega.

“No soy nadie”, le dice la Harley de Gaga al Arthur Fleck de Phoenix cuando se encuentran en el tráiler, con una versión amplia del clásico de Hal David y Burt Bacharach de 1965 “What the World Needs Now Is Love” sonando de fondo. “No he hecho nada con mi vida como tú lo has hecho”.

Si bien la pieza Love es la única canción que se escucha en el trailer, hay imágenes de lo que parecen ser múltiples momentos musicales a lo largo del trailer.

“Usamos la música para sentirnos completos, para equilibrar las fracturas dentro de nosotros mismos”, escuchamos decir al personaje de Steve Coogan en voz en off.