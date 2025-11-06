$!Lanzan el primer tráiler de la biopic de Michael Jackson con su sobrino Jaafar Jackson

Universal Pictures acaba de estrenar el tráiler oficial de la película biográfica de Michael Jackson, protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson.

‘El Rey del Pop’ regresará a la pantalla grande, ahora interpretado por su sobrino, quien parece haber sido un gran acierto, pues en redes sociales internautas han quedado sorprendidos por el gran parecido.

“Sé que has estado esperando mucho tiempo esto. Las pistas están creadas, las canciones están listas, empecemos desde arriba”, es la frase con la que inicia este inesperado.