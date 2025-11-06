$!Lanzan el primer tráiler de la biopic de Michael Jackson con su sobrino Jaafar Jackson

Universal Pictures acaba de estrenar el tráiler oficial de la película biográfica de Michael Jackson, protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson.
‘El Rey del Pop’ regresará a la pantalla grande, ahora interpretado por su sobrino, quien parece haber sido un gran acierto, pues en redes sociales internautas han quedado sorprendidos por el gran parecido.
“Sé que has estado esperando mucho tiempo esto. Las pistas están creadas, las canciones están listas, empecemos desde arriba”, es la frase con la que inicia este inesperado.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Michael (@michaelmovie)
Una publicación compartida por Michael (@michaelmovie)
El primer adelanto de Michael, el biopic del ‘Rey del Pop’ se ambienta con Wanna Be Startin Somethin, aunque en momentos también podemos escuchar breves fragmentos de Don’t Stop ’til You Get Enough y Thriller, detalla milenio.com
Poco más de un minuto es la duración del primer tráiler de Michael, donde podemos ver momentos claves de su carrera, su infancia junto a sus hermanos en The Jackson 5, la grabación de los icónicos videos musicales de Beat it, Thriller y Billie Jean.
Al parecer, la cinta también abordará el éxito que ‘El Rey del Pop’ tuvo en los Premios Grammy y la noche en la que realizó por primera vez su icónico paso Monnwalk.
Titulada simplemente Michael, se estrenará ahora el 24 de abril de 2026, después de haber sido trasladada de una fecha de lanzamiento de octubre de 2025.
Antoine Fuqua, el cineasta detrás de Training Day, dirigirá la película, con John Logan como guionista.