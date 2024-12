Lanzan el primer tráiler de live action de ‘Blanca Nieves’

El avance muestra a Zegler cantando el tema original Waiting on a Wish mientras lucha por recuperar su reino, exhibiendo tanto sus habilidades vocales como su determinación.

Según reveló, incluso su supervisor de guion lloró al escuchar la voz de canto de la actriz. Gal Gadot, por su parte, reveló en el expo D23 de 2022 que tomó muy en serio su papel de villana. “Quería asegurarme de mantenerla deliciosa y encantadora, de entender qué la motiva. Así la maldad resulta interesante y no plana”, comentó.

El director explicó en una entrevista con Variety por qué Rachel Zegler era la elección perfecta para el papel: “Tiene una gracia, un equilibrio y una bondad inherente que me recuerda mucho a lo esencial de Blancanieves”.

La elección de Zegler como Blanca Nieves generó controversia en redes sociales debido a su herencia colombiana, aunque ella es de nacionalidad estadounidense.

Algunos fans prometieron boicotear la película por considerar que su origen étnico no correspondía con la descripción original del personaje de “piel blanca como la nieve”.

Sin embargo, la actriz ha defendido su casting con firmeza, recordando que el personaje de Blancanieves es muy popular en los países de habla hispana.

“Era la princesa favorita de mi mamá. Cuando ella crecía, no había muchas princesas de cabello oscuro, y ese era el personaje con el que podía identificarse”, explicó en una entrevista con Variety.

El film ofrece incluso una nueva historia de origen para el nombre de la protagonista, relacionada con su supervivencia a una tormenta de nieve.

“El rey y la reina decidieron llamarla Blanca Nieves para recordarle su resistencia”, señaló la estrella, quien saltó a la fama por protagonizar Amor sin barreras en 2021.

Rachel Zegler ha sido crítica con la narrativa original de Disney, señalando aspectos “extraños” de la historia, como el comportamiento del príncipe, al que describe como un acosador.

Sin embargo, matiza que no busca eliminar la historia de amor, sino mostrar que las mujeres pueden tener múltiples aspiraciones. “Nunca querría encasillar a alguien diciendo ‘Si quieres amor, entonces no puedes trabajar’ o ‘Si quieres trabajar, entonces no puedes tener una familia’”, declaró.

Blanca Nieves llegará a los cines el 21 de marzo de 2025 y promete una nueva visión del clásico cuento de hadas.