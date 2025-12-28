Lanzan el primer tráiler de ‘Peaky Blinders: The Inmortal Man’ con Cillian Murphy

Sin embargo, el avance sugiere que una nueva amenaza (ligada al contexto de la Segunda Guerra Mundial) lo obligará a regresar al mundo del crimen, enfrentándose por última vez a su pasado, a la violencia y a su propia leyenda.

La cinta funcionará como una continuación directa del final de la serie y seguirá a Thomas Shelby en una etapa de retiro, lejos del imperio criminal que construyó.

Ya no es el joven ambicioso de Birmingham; ahora es un hombre que ha intentado dejar su pasado atrás, pero que el destino (y la guerra) se niega a soltar.

Netflix ha lanzado el primer tráiler de la esperada película de Peaky Blinders: The Inmortal Man , y el avance nos presenta una faceta nunca antes vista del icónico personaje de Cillian Murphy, Tommy Shelby.

El tráiler comienza con imágenes que contrastan radicalmente con el humo y fotografía fría, algo que demuestra soledad. Se puede ver a un Thomas Shelby visiblemente mayor, con el rostro marcado por el tiempo, viviendo una vida de aparente calma, lejos del imperio criminal que construyó. Sin embargo, esa paz resulta ser apenas una ilusión.

El momento más impactante del avance ocurre cuando una voz en off sentencia el destino inevitable del protagonista, detalla milenio.com

“Lo que sea que le haya pasado a Tommy, tiene que volver”.Tras esa frase, el tráiler nos muestra a un Tommy profundamente frustrado. Ya no es el gánster frío y calculador que disfruta del poder, sino un hombre cansado.

Esa frustración deja claro que el “gran gánster” tendrá que resurgir, pero esta vez con una furia distinta. El reparto principal tendrá varios regresos de la serie como Cillian Murphy, como Thomas “Tommy” Shelby, Sophie Rundle, Stephen Graham, Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peck.

Desde el cierre de la sexta temporada, Steven Knight adelantó que la historia de Tommy Shelby no había terminado y que su destino estaría inevitablemente ligado al contexto de la Segunda Guerra Mundial.

El tráiler confirma esa promesa: este no es un simple epílogo, sino la confrontación final de un personaje que siempre creyó poder escapar de sí mismo.

La película, escrita por Steven Knight, promete ser el cierre definitivo de la saga. La cinta llegará a Netflix el 20 de marzo de 2026 y apunta a ser uno de los eventos cinematográficos más esperados por los fans de la serie.

Aunque Tommy Shelby deseaba mantenerse alejado de la violencia y el crimen, el tráiler deja claro que la única forma de encontrar la paz será, irónicamente, enfrentando una última y sangrienta guerra.